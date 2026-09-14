Малярша за год накопила на однушку в Минске и рассказала, как это у нее получилось 26 14.09.2026, 12:01

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Фото: @kristina_pevets / TikTok

От реакции комментаторов у нее был шок.

Малярша из Минска рассказала в TikTok, как за год заработала на квартиру в столице. Комментарии некоторых людей ее настолько шокировали, что на следующий день она выложила видео со словами: «За что вы меня все ненавидите?»

Кристина — малярша из Минска. Женщина в разводе, у нее двое детей. В этом году она вышла из декрета на работу — на стройку. А на днях рассказала на своей странице в TikTok, что за год смогла заработать на квартиру в столице. Ее недвижимость — это «самая простая» однушка, купленная на вторичном рынке, а не «навороченная» новостройка в «Минск Мире», пишет «Зеркало».

Как же у нее получилось скопить нужную сумму?

— Столько разных комментариев было по этому поводу. Два основных — это то, что мне квартиру купили родители или что мне ее подарил бывший муж после развода, — говорит в видео женщина. — Начну с того, что родители мои уже давно умерли, ушли в мир иной.

По ее словам, росла она не в очень благополучной семье. Дом, где она жила в детстве, остался в деревне.

— К нему я никакого отношения не имею, его делят родственники, — призналась в видео Кристина. — Поэтому этот вариант отваливается.

Что касается версии с подарком от бывшего супруга, то ее автор аккаунта тоже опровергла.

— К сожалению, у моего мужа не было возможностей оставить нам какое-то жилье. Но, думаю, если бы он мог, он бы это сделал, — поделилась она.

Единственное, что нажила пара за девять лет в браке, — дачный участок, без дома. Они его продали и поделили деньги пополам.

— Вот и все. А квартиру я купила самостоятельно, — отметила женщина, сказав, что недвижимость взяла такую, на которую на тот момент хватило сбережений. — Где заработала? Здесь, в TikTok. Да, куча бессонных ночей, но оно того стоило.

Судя по словам молодой мамы, сделать это получилось во многом благодаря стримам. На профиль женщины подписано более 520 тысяч аккаунтов.

За четыре дня видеопризнание Кристины посмотрели более 279 тысяч раз. Под ним свыше 300 комментариев. Несмотря на то, что под постом немало позитивных откликов, негатива тоже хватало. В итоге женщина записала ответ хейтерам.

— Комментарии меня просто приводят в шок. Меня, оказывается, столько людей ненавидит, — говорит она в ролике, который выложила на следующий день. — А главный вопрос: за что? Что я вам сделала? За что вы меня все ненавидите? Только потому, что у меня что-то получилось, а у вас нет? А я при чем? Честно, мне страшно выходить на улицу. Ведь все эти люди находятся вокруг нас. И они могут тебя ненавидеть просто так, не зная тебя.

По ее словам, после публикации видео о квартире на ее прямой эфир пришли зрители, которые писали оскорбления.

— Затем отправляли жалобы в TikTok, чтобы мой эфир заблокировали. Вот вы понимаете? Просто потому, что человек завидует. Будьте немножко добрее, может быть, — обратилась она к людям. — Я для вас никто, вы для меня тоже. Я вам ничего плохого не сделала. За что вы меня ненавидите?

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