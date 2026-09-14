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Лукашенко пообещал Ватикану поддержку Беларуси, из которой высылают ксендзов

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  • 14.09.2026, 8:28
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Лукашенко пообещал Ватикану поддержку Беларуси, из которой высылают ксендзов

Диктатор на фоне репрессий против католических священников поздравил Льва XIV с днем рождения.

Александр Лукашенко 14 сентября поздравил папу римского Льва XIV с днем рождения и заявил, что Ватикан «может всегда рассчитывать» на поддержку Беларусью инициатив, направленных на достижение мира, сообщает пресс-служба узурпатора.

В поздравлении Лукашенко назвал служение Льва XIV миссией, которая «укрепляет веру в силу диалога» и имеет особое значение в мире, «который жаждет стабильности и безопасности».

«Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларусью инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе», — заявил диктатор.

Он также выразил уверенность, что отношения между Минском и Ватиканом «должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарных принципов».

Напомним, в последние месяцы белорусские власти отказывают некоторым иностранным католическим священникам в разрешении работать в стране. В августе стало известно, что Беларусь должен покинуть польский монах из ордена доминиканцев Роман Шульц, который служил здесь с 2007 года. Ему не согласовали дальнейшую религиозную деятельность.

По данным «Хрысціянскай візіі», аналогичная проблема возникла еще как минимум у десяти польских священников Минско-Могилевской архиепархии. Митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский обращался к Лукашенко с просьбой разрешить им продолжить служение в Беларуси.

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