Александр Зверев стал чемпионом US Open

Александр Зверев стал чемпионом US Open2
- 14.09.2026, 8:09
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Немецкий теннисист во время матча не понял, что выиграл турнир.
Немецкий теннисист Александр Зверев, одержав победу над американцем Беном Шелтоном, стал чемпионом Открытого чемпионата США по теннису (US Open) – одного из четырех турниров Большого шлема. Матч, проходивший в Нью-Йорке, завершился по местному времени вечером в воскресенье, 13 сентября, а по Берлину – в ночь на 14 сентября.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 в пользу 29‑летнего Зверева.
В конце решающего, выигранного Зверевым гейма он не сразу осознал победу: думая, что матч продолжается, он откинул мяч на сторону соперника и сосредоточенно пошел готовиться к приему. Лишь спустя несколько секунд спортсмен понял, что стал победителем турнира – он вскинул руки и расплылся в широкой улыбке.
HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI
Позже он объяснил, почему не сразу понял, что выиграл финал US Open.
– Честно говоря, я думал, что счет был 5:1 (смеется). Это мне помогло. Наверное, иначе до этого вместо одной двойной ошибки я бы, вероятно, сделал штуки три.
Я знал, что вел с двумя брейками, но матч был долгим, как и эти две недели. Но в итоге я счастлив.
Это уже второй турнир Большого шлема, выигранный немецким теннисистом в текущем сезоне – в июне он выиграл Открытый чемпионат Франции. Таким образом, Зверев стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир Большого шлема, – в последний раз это удавалось Борису Беккеру на Australian Open в 1996-м. Именно этому теннисисту и принадлежит до сих пор национальный рекорд – десять финалов, шесть побед.
Александр Зверев-младший – сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой – единственный немецкий спортсмен, который доходил до финала на всех четырех турнирах Большого шлема. В 2026-м году его статистика на этих соревнованиях – 25 побед и 2 поражения.