CBS: Корабли ВМС США в Аравийском море приведены в повышенную готовность 1 14.09.2026, 7:40

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Иллюстративное фото: ВМС США

Йеменские хуситы продвинулись вдоль побережья к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Экипажи американского авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев в Аравийском море приведены в состояние повышенной готовности. Решение принято из-за возможной угрозы в Красном море со стороны сил шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает CBS News.

Как сообщает телеканал, повышение уровня боеготовности ВМС США связано с тем, что йеменские хуситы продвинулись вдоль побережья к Баб-эль-Мандебскому проливу.

На прошлой неделе силы «Ансар Аллах» захватили портовый город Мока, сообщало Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, ранее подконтрольное правительственным войскам.

Как сообщал Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом с просьбой нанести удары по позициям хуситов. Американский президент ответил отказом.

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