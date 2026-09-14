Путин заговорил о «диких джунглях»9
- Ирина Узлова, «24 Канал»
- 14.09.2026, 6:33
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Владимир Владимирович, а вы давно не смотрели вокруг себя?
Владимир Путин вновь решил объяснить миру, как устроен этот мир. На этот раз – на саммите БРИКС. Он рассказывал о «цветущем саде» и «диких джунглях», о колониальном мышлении Запада, экономическом диктате, санкциях и новом многополярном мире.
И я слушаю все это и думаю: Владимир Владимирович, а вы давно не смотрели вокруг себя? Ведь если уж говорить об империях, колониализме и джунглях, то Путину стоило бы начать с России.
Кто здесь на самом деле строит империю?
Путин обвиняет Запад в том, что тот якобы мыслит в колониальных категориях.
Это говорит человек, который ведет захватническую войну против соседнего государства.
Человек, который до сих пор не может смириться с распадом Советского Союза.
Которая рассказывает, кому должны принадлежать украинские территории, на каком языке нам говорить, в каких союзах быть и вообще имеем ли мы право сами определять собственное будущее.
Кто же тогда здесь империя?
Кто пытается захватывать чужие земли?
Кто отправляет армию через международно признанные границы?
Кто превращает независимое государство в территорию, которую якобы можно просто вписать в свою карту?
И после этого Путин выходит на международный саммит и рассказывает миру о колониализме.
«Дикие джунгли» начинаются гораздо ближе
Особенно прекрасна путинская метафора о «цветущем саде» и «диких джунглях».
Ведь буквально в тот же день, когда он размышляет о новом справедливом мировом порядке, Россия наносит удар по Кривому Рогу.
Два человека погибли.
Еще четверо были ранены.
Удар пришелся по гражданскому предприятию – «АрселорМиттал Кривой Рог».
Повреждены производственные и вспомогательные объекты.
Вот вам и вся разница между красивыми словами и реальностью.
На международных площадках Путин рассказывает о справедливости. А в Украине его ракеты убивают людей.
А потом нам говорят, что Россия не представляет угрозы для Европы
Путин параллельно уверяет, что никакой российской угрозы для Европы не существует. Европейские элиты, мол, просто запугивают собственное население.
И практически одновременно Дмитрий Медведев угрожает Литве. Говорит, что она может «исчезнуть с карты мира». Упоминает ядерное оружие. Рассказывает, что пятая статья НАТО якобы не сработает.
То есть схема прекрасная.
Путин говорит: мы вам не угрожаем. А его бывший президент объясняет стране НАТО, как она может исчезнуть с карты. И все это почти одновременно.
Война против Европы уже не ограничивается Украиной
И здесь проблема значительно шире, чем слова Медведева.
Мы видим диверсии, кибератаки, скрытое вмешательство.
В Болгарии снова горит склад боеприпасов.
Глава британской МИ-5 говорит о саботаже, организованном с помощью преступников, о вмешательстве в демократические процессы и о кибератаках на критически важную инфраструктуру.
То есть война России против Запада давно не сводится только к танками, пересекающим границу.
Она может выглядеть как пожар.
Как кибератака.
Как политическое вмешательство.
Как диверсия.
И пока все это происходит, Путин продолжает объяснять миру, кто здесь создает нестабильность.
Путин сам ответил на свой вопрос
Мне кажется, самое смешное в его речи то, что он фактически сам себя описал.
Он говорит о государствах, мыслящих имперскими категориями. О тех, кто вмешивается в дела других стран. О тех, кто создает конфликты. О «диких джунглях».
Так вот, далеко ходить не нужно.
Путин годами пытается доказать, что вокруг России – джунгли.
Проблема лишь в том, что становится все более очевидным: эти джунгли он создает собственными руками.
И каждый раз, когда он выходит на очередную международную площадку с лекцией о справедливом мире, стоит помнить одну простую вещь.
Пока Путин рассказывает, как должен выглядеть «цветущий сад», его ракеты продолжают оставлять после себя руины.
Ирина Узлова, «24 Канал»