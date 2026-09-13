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В Кыргызстане начали новый этап поисков белорусского альпиниста

  • 13.09.2026, 21:36
  • 1,682
В Кыргызстане начали новый этап поисков белорусского альпиниста
Фото: Getty Images

Для операции подготовили дроны и специальное оборудование.

В начале августа после восхождения на пик Курумды в Кыргызстане пропала группа из трех альпинистов. Среди них было двое белорусов: 43-летний Максим Полянский и 60-летний Николай Свиридов, а также 37-летний Сергей Рубцов из Литвы.

Эта поисковая операция привлекла много внимания: за развитием событий следили тысячи человек, хотя ЧП в горах случаются регулярно. К сожалению, чуда не случилось: двоих альпинистов — Максима и Сергея — нашли мертвыми, их тела уже опознали близкие. Работы по поиску третьего человека приостановили из-за высокой опасности: в месте предполагаемого падения непрерывно сходят лавины и идут камнепады. Но как стало известно сегодня, операцию возобновили.

Как сообщили Onlíner участники поисковых работ, по распоряжению министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в работах участвуют бойцы Отдельного республиканского спасательного отряда (ОРСО) в количестве 5 человек. Они находятся в передовом базовом лагере (ABC).

— Сотрудники МЧС Чон-Алайского района в количестве 4 человек обеспечили транспортировку техники и грузов для базового лагеря. Речь о последних 12 километрах от дороги, где нет ни колеи, ни связи. Тот же участок ведомство обеспечивало в августе.

Работы на склоне выполняют привлеченные штабом операторы дронов компании Evernest и альпинисты. Расходы по этапу и ответственность за его проведение несет штаб операции. Консультант операции — альпинист Андрей Ерохин.

Этапу предшествовали две недели подготовки. Международный штаб операции вел мониторинг погоды в районе по спутниковым снимкам. Для этого использовалось программное обеспечение, разработанное для штаба Дмитрием Разумовским. Количество выпавшего за этот период снега и скорость его таяния позволяют предполагать, что объекты на склоне засыпаны незначительно. Полетное задание для дрона составлено заново с учетом обстоятельств, установленных на втором этапе операции. Оно включает облет гребня, склонов и кулуаров.

12 сентября группа выехала из Оша и соединилась с сотрудниками МЧС непосредственно в точке начала маршрута, за Сары-Ташем. Оттуда в базовый лагерь вьючным транспортом доставлено снаряжение: продукты, два генератора, дроны, зарядная станция, бивачное снаряжение.

Штаб операции благодарит Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Отдельный республиканский спасательный отряд и МЧС Чон-Алайского района за содействие на всех этапах поисков.

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