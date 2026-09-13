Командир «Азова» Прокопенко возглавил новую группировку войск

Командир «Азова» Прокопенко возглавил новую группировку войск2
- 13.09.2026, 21:25
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Она будет держать оборону в Донецкой области.
13 сентября украинский бригадный генерал Денис «Редис» Прокопенко официально возглавил группировку войск «Азов», которая будет воевать в Донецкой области.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ «Азов».
26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно «Редис» возглавит одну из двух вновь созданных группировок войск в Донецкой области. Она получила название «Азов».
Вторую группировку войск «Центр» возглавит командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. При этом он продолжит командовать самим корпусом. По обнародованной информации, «Центр» будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области.
В общем, речь идет о части новой системы управления обороной Донбасса. Так, оборона Донецкой области станет своеобразным стресс-тестом для новой системы управления ВСУ. Если она покажет эффективность, такой подход может быть масштабирован.