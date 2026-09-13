закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 7:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командир «Азова» Прокопенко возглавил новую группировку войск

2
  • 13.09.2026, 21:25
  • 3,240
Командир «Азова» Прокопенко возглавил новую группировку войск
Денис "Редис" Прокопенко
Фото: Getty Images

Она будет держать оборону в Донецкой области.

13 сентября украинский бригадный генерал Денис «Редис» Прокопенко официально возглавил группировку войск «Азов», которая будет воевать в Донецкой области.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ «Азов».

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно «Редис» возглавит одну из двух вновь созданных группировок войск в Донецкой области. Она получила название «Азов».

Фото: rbc.ua

Вторую группировку войск «Центр» возглавит командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. При этом он продолжит командовать самим корпусом. По обнародованной информации, «Центр» будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области.

В общем, речь идет о части новой системы управления обороной Донбасса. Так, оборона Донецкой области станет своеобразным стресс-тестом для новой системы управления ВСУ. Если она покажет эффективность, такой подход может быть масштабирован.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар