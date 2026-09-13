«Здесь прямо гризли какой-то»5
- 13.09.2026, 21:11
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Огромного медведя заметили у трассы в Оршанском районе.
Очередного медведя заметили в Витебской области. На этот раз большое животное подошло к трассе в Оршанском районе. Видео завирусилось в TikTok.
Косолапый спокойно прогуливался среди деревьев и не обращал внимания на проезжавшие машины. На момент написания новости видео с медведем собрало почти 231 тыс. просмотров и продолжает распространяться.
«Теперь зайца не увидишь, а мишка гуляет свободно», – отметил один из комментаторов видео. Другой испугался: «Чего-то за грибами вообще не хочется ходить».
@sveta.candy #медведь #рек #беларусь🇧🇾 #витебскаяобласть ♬ По дороге с облаками - Ветромуха
Еще один пользователь TikTok оценил размер зверя: «Думал, они меньше, а здесь прямо гризли какой-то». Кто-то же просто пошутил: «Он в грибы пошел, знает много грибных районов, носом чует».