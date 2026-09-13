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«Здесь прямо гризли какой-то»

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  • 13.09.2026, 21:11
  • 5,430
«Здесь прямо гризли какой-то»
Иллюстративное фото: Pat Roque

Огромного медведя заметили у трассы в Оршанском районе.

Очередного медведя заметили в Витебской области. На этот раз большое животное подошло к трассе в Оршанском районе. Видео завирусилось в TikTok.

Косолапый спокойно прогуливался среди деревьев и не обращал внимания на проезжавшие машины. На момент написания новости видео с медведем собрало почти 231 тыс. просмотров и продолжает распространяться.

«Теперь зайца не увидишь, а мишка гуляет свободно», – отметил один из комментаторов видео. Другой испугался: «Чего-то за грибами вообще не хочется ходить».

@sveta.candy #медведь #рек #беларусь🇧🇾 #витебскаяобласть ♬ По дороге с облаками - Ветромуха

Еще один пользователь TikTok оценил размер зверя: «Думал, они меньше, а здесь прямо гризли какой-то». Кто-то же просто пошутил: «Он в грибы пошел, знает много грибных районов, носом чует».

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