Лавров опозорился перед встречей с Моди 8 13.09.2026, 20:06

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Фото: Getty Images

Российский министр грубо оттолкнул кремлевского журналиста.

Глава МИД России Сергей Лавров грубо отпихнул кремлевского журналиста, чтобы успеть поприветствовать премьер-министра Индии Нарендру Моди и пожать ему руку. Инцидент произошел накануне и быстро разошелся в соцсетях, сообщает Dialog.UA.

Глава МИД России Сергей Лавров грубо отпихнул кремлевского журналиста, чтобы успеть поприветствовать премьер-министра Индии Нарендру Моди и пожать ему руку. Инцидент произошел накануне и быстро разошелся в соцсетях.

На опубликованном видео Лавров опаздывает на встречу и на ходу отталкивает в сторону представителя прессы, который оказался у него на пути. Когда его коллега сделал замечание, министр ответил ему фразой, которая сама стала поводом для насмешек.

«Я себя не трогаю, я тебя трогаю», — сказал Лавров.

Это не первый подобный эпизод с участием Лаврова. В 2018 году он споткнулся и упал на колени, поднимаясь на сцену форума «Россия — страна возможностей», после чего отшутился, что споткнулся на ступеньке, а «не на дипломатическом фронте». В разные годы министр также попадал на видео с грубыми и нецензурными фразами, включая известное «дебилы, б...» на пресс-конференции в 2015 году, а также хамский совет журналистам «поговорить с павлинами».

Новый инцидент особенно показателен, потому что произошел не с оппозиционным журналистом, а с представителем кремлевской прессы. Российского министра давно обвиняют в грубости и проявлении ее на публике.

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