Туск предупредил о возможных атаках России на территории Польши 13.09.2026, 20:18

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Дональд Туск

Фото: EPA

Ближайшие недели и месяцы могут стать особенно опасными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.

Об этом он заявил во время совещания в Правительственном центре безопасности, сообщает RMF24.

В 17:00 в штаб-квартире Правительственного центра безопасности началось совещание премьер-министра Дональда Туска с министрами МВД и обороны, а также с командованием отдельных служб. Это следствие атак Российской Федерации в непосредственной близости от Польши, которые произошли в воскресенье ночью и утром.

Туск отметил, что «эскалация действий России становится фактом, а ее проявления все ближе подступают к нашей границе».

«Попытка парализовать пограничные переходы – это не первый случай такого рода», – сказал премьер-министр.

«Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня мы будем действовать в значительно усиленном режиме. Ведь мы знаем, а также можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключить, что эскалация охватит также и нашу территорию», – отметил Туск.

Он выразил надежду, что худший сценарий не сбудется. «К сожалению, события, произошедшие до сих пор, подтверждают информацию, которую мы получаем уже много месяцев, что и эти худшие варианты возможны», – добавил он.

Туск подчеркнул, что не хочет никоим образом поддаваться напряженной атмосфере, однако не вызывает сомнения, что «мы должны быть готовы к совместной реакции, если возникнет такая необходимость».

«Атаки этой ночью свидетельствуют о том, что россияне готовы применять более опасную, чем раньше, технику. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают беспокойство. Конечно, Украина, которая очень хорошо подготовлена к защите от дронов, также не в состоянии на сто процентов эффективно им противодействовать, мягко говоря», – отметил премьер-министр.

Согласно информации, предоставленной заместителем министра обороны Цезарием Томчиком, во время воскресного дронного нападения России на западную часть Украины было зафиксировано 13 ударов.

«Поэтому мы должны осознавать, что Россия обладает такими возможностями. Поэтому я также буду ожидать информации о том, насколько мы готовы к возможному применению дронов и связанным с этим попыткам дезорганизации нашей работы – будь то железная дорога или предприятия. Я не исключаю, что подобные ситуации могут произойти и у нас», – сказал премьер-министр.

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