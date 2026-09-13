В Беларуси за одну базовую продают усадьбу с «золотом Наполеона»3
- 13.09.2026, 20:15
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По легенде, клад спрятан где-то на территории имения.
Заброшенную усадьбу Тюндевицких в деревне Голошево выставили на аукцион. Покупатель может получить усадебный дом площадью 621 «квадрат» и 77 соток земли в аренду на 50 лет за одну базовую величину – сегодня это 45 рублей, пишет Times.by.
Есть ограничения: отреставрировать объект нужно не позднее чем за три года, а после использовать только для культурно-просветительской деятельности или агроэкотуризма. Также будущему владельцу придется сразу компенсировать почти 4,8 тыс. рублей расходов на организацию аукциона и подготовку документов.
Дом был построен в 1897 году, признан историко-культурной ценностью. Существует легенда, что на территории усадьбы спрятано золото Наполеона, якобы зарытое тут при отступлении французской армии в 1812 году.
Поместье считалось образцовым хозяйством с несколькими заводами и лесопилкой. После 1917 года Тюндевицкие бежали от советской власти и не вернулись. С 1974 года здесь размещалась 8-классная сельская школа, но с конца 1990-х здание пустует.
Сейчас в доме нет ни водо-, ни электроснабжения, ни отопления, ни канализации. Продать объект пытались уже несколько раз, но желающих так и не нашлось.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 сентября. Торги запланированы на 23 сентября.