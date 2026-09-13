Кардиологи назвали шесть лучших видов рыбы для здоровья сердца 6 13.09.2026, 19:48

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Они богаты омега-3 и ценными микроэлементами.

Правильный выбор морепродуктов играет ключевую роль для сердечно-сосудистой системы. Кардиологи рекомендуют регулярно включать в меню определенные виды рыбы.

Забота о здоровье сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от качества ежедневного рациона. Одним из ключевых элементов диеты для профилактики болезней сердца являются морепродукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3.

В Very Well Health обратились к профильным специалистам, чтобы выделить шесть наиболее ценных и безопасных видов рыбы, которые обязательно стоит добавить в свое меню.

Топ-6 видов рыбы для здоровья сердца

Лосось: Безусловный фаворит среди морских обитателей сочетает в себе чистый белок (до 25 граммов на порцию в 115 г) и полное отсутствие углеводов. Рыба насыщена омега-3 кислотами, витаминами группы B и D, а также селеном, обладая при этом минимальным уровнем содержания ртути.

Сельдь: По концентрации полезных жиров этот продукт не уступает лососю. Однако кардиологи предупреждают: маринованную, соленую или копченую сельдь лучше ограничить из-за избытка соли, способного поднимать давление, отдав предпочтение свежей или замороженной рыбе.

Сардины: Мелкая рыба отличается колоссальной концентрацией селена, покрывающей более 80% суточной потребности организма. Употребление сардин вместе с мягкими косточками делает их отличным дополнительным источником биодоступного кальция и витамина D.

Скумбрия: Жирные сорта этой рыбы служат мощным источником протеина и ценных кислот при нулевом уровне углеводов. Единственное исключение — королевская скумбрия, которую из-за высоких рисков накопления метилртути стоит исключить из частого употребления.

Форель: Нежный диетический продукт с низким природным уровнем токсинов и тяжелых металлов. Форель богата легкоусвояемым белкам, витамином B12 и жирными кислотами, поддерживающими эластичность сосудистых стенок.

Анчоусы: Несмотря на миниатюрный размер, эти рыбки обладают впечатляющим биохимическим профилем, включая железо, кальций и селен. При выборе консервированных вариантов стоит контролировать количество соли, выбирая аналоги в масле или воде с пониженным ее содержанием.

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