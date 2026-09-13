«Вы что творите? Час ночи, жилой квартал»1
- 13.09.2026, 19:03
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Минчанка пожаловалась на ночной ремонт дороги.
Минчанка раскритиковала специалистов, которые ночью с техникой ремонтировали дорогу, пишут «Минск-Новости».
Женщина указала, что в квартире из-за этого было шумно, и заснуть не удавалось. В «Горремавтодоре» на жалобу ответили.
Видео с шумным ремонтом минчанка выложила в Threads.
«ЖКХ, вы че творите? Вы че вытворяете? Час ночи, жилой квартал [орфография автора сохранена]», – указала женщина.
Однако коммунальщики оказались не при чем. Про ночной ремонт городских дорог рассказали в «Горремавтодоре Мингорисполкома». Там указали, что выбирают позднее время специально, чтобы избежать заторов на дорогах. Однако сделать все стараются в максимально короткие сроки.
«Стесненные условия города и особенности его сложившейся инфраструктуры не всегда позволяют выполнять работы, не создавая заторы на улице, <..> мы <..>с ГАИ согласовываем <..> сроки производства работ, обеспечивая оптимальные решения для автотранспорта и жителей столицы», – указали специалисты.
К слову, в комментариях под видео минчанку поддержали не все. Кто-то посоветовал просто закрыть окно.
«Именно так и делал, когда под окном ночью на проспекте асфальт перекладывали», – отметил пользователь.
Он также подчеркнул, что всем угодить невозможно, ведь, если затеять ремонт днем, будут «адовые пробки».
Другие же шутили, что у дорожников просто горит план.