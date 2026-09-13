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Трамп призвал Украину перестать бить по российской нефтянке

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  • 13.09.2026, 18:03
  • 11,810
Трамп призвал Украину перестать бить по российской нефтянке
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

В Вашингтоне опасаются последствий для мирового рынка топлива.

Президент США публично призвал украинское руководство отказаться от атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. Трамп уверен, что именно эти удары, а не напряженность в других регионах мира, провоцируют глобальный дефицит дизельного топлива и бьют по мировой энергетической стабильности.

Во время воскресного разговора с журналистами 13 сентября американский лидер подчеркнул, что именно действия Украины создают проблемы с поставками нефтепродуктов. Как сообщает украинский «24 Канал» со ссылкой на Clash Report, Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сделать одну вещь — прекратить уничтожение дизельного топлива в России.

Президент США отдельно отметил, что кризис вызван исключительно российско-украинской войной, а не ситуацией на Ближнем Востоке.

Этим публичным заявлениям предшествовал визит американской делегации в Восточную Европу. За неделю до выступления Трампа его специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, после чего направились в Киев. Это был их первый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Позже Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам самого президента США, вопрос прекращения ударов по НПЗ уже обсуждался с руководством Украины напрямую.

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, украинские военные продолжают систематически уничтожать топливную и логистическую инфраструктуру в глубине российской территории. В ночь на 13 сентября дроны атаковали сразу два крупных предприятия: «Славянский» НПЗ в Краснодарском крае и завод «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане, где были зафиксированы пожары. До этого, 10 сентября, серия ударов пришлась по объектам в Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестане. В частности, был поврежден морской торговый порт, используемый для военных поставок между Россией и Ираном, а также расположенные рядом нефтебаза и инфраструктура Каспийской флотилии.

Украинская сторона рассматривает эти операции как законный способ ослабления экономики и военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Владимир Зеленский ранее официально предупредил Москву о симметричных жестких ответах в случае, если российская армия возобновит зимние ракетные удары по украинской энергетической системе.

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