Эксперт: Москва превращает Беларусь в инструмент давления на Европу 1 13.09.2026, 17:40

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Петр Олещук

Размещение «Орешника» вписывается в общую кампанию запугивания.

Россия разместила в Беларуси 101-ю ракетную бригаду, на вооружении которой находится ракета «Орешник». Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Почему Москва решила разместить «Орешник» в Беларуси именно сейчас и кому адресован этот сигнал?

Об этом сайту Charter97.org рассказал украинский политолог, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук:

— Угроза Европе. Я все это рассматриваю в первую очередь в контексте той кампании, которую РФ сейчас ведет против европейцев. Думаю, что это все синхронизировано с соответствующими терактами, диверсиями, которые Россия осуществляет на территории ЕС. Например, поджог предприятия в Польше. Целый ряд попыток и диверсий на энергетических объектах в Германии. Все это часть соответствующей схемы. То есть Россия просто пытается запугивать страны Европы для того, чтобы они отказались от поддержки Украины. Для этого Кремль используют комплекс соответствующих методов, как внутриевропейских, так и вот ситуацию с тем же самым «Орешником».

Очевидно, что против Украины размещать «Орешник» в Беларуси нет никакого смысла. Он себе спокойно долетает до Украины из Астрахани.

Размещение «Орешника» в Беларуси — это сигнал для европейцев, что, мол, смотрите, в любой момент можем шандарахнуть по Парижу или другим европейским столицам. Подчеркну, это часть кампании по гибридной войне против Европы, в которой используются как прямые террористическо-диверсионные методы, так и методы психологического давления и запугивания.

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