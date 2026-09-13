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Украина нанесла мощный удар по нефтянке России

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  • 13.09.2026, 17:01
  • 12,248
Украина нанесла мощный удар по нефтянке России

Одновременно поражены два крупных НПЗ.

В ночь на 13 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по российской нефтянке. Поражены НПЗ «Славянск Эко» в Краснодарском крае и «Танеко» в Татарстане.

Информацию официально подтвердил украинский Генштаб.

На обоих заводах в результате атаки вспыхнули пожары. Последствия сейчас уточняются.

Операцию по поражению «Славянск Эко» осуществила военная разведка — ГУР МО. По ее данным, объект получил серьезные повреждения.

«Поражена ключевая установка переработки нефти и резервуарный парк предприятия, который питает преступную войну против Украины. Густой дым и зарево от масштабного пожара на российском НПЗ видны за десятки километров», — рассказали разведчики.

Удар по «Танеко» в Татарстане — это дело рук украинских Сил спецопераций. БПЛА пролетели около 1,2 тыс. км прежде, чем попасть по цели.

«Танеко» — один из самых крупных и современных НПЗ России. Проектная мощность более 16 млн тонн в год… Продукция завода обеспечивает нужды ВС РФ, а ее экспорт — пополнение военного бюджета агрессора», — рассказали в ССО.

По данным Генштаба, на «Танеко» зафиксировано возгорание одного из топливных резервуаров.

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