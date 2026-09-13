В Беларуси резко взлетели скупочные цены на золото 13.09.2026, 17:09

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Новые расценки начнут действовать с 15 сентября.

Министерство финансов Беларуси своим постановлением № 42 от 9 сентября 2026 года сильно повысило цены на скупаемые у белорусов золото, серебро и платину в изделиях и ломе, сообщает национальный правовой интернет-портал.

Новые цены начнут действовать 15 сентября. Вот измененная стоимость золота 1 грамма золота:

375-й пробы – 151,87 рубля (было 129,81, +22,06 BYN);

500-й пробы – 202,49 рубля (было 173,08, +29,41 BYN);

583, 585-й пробы – 236,91 рубля (было 202,5, +34,41 BYN);

750-й пробы – 303,74 рубля (было 259,61, +44,13 BYN);

900-й пробы – 364,48 рубля (было 311,54, +52,94 BYN);

916-й пробы – 370,96 рубля (было 317,07, +53,89 BYN);

950-й пробы – 384,73 рубля (было 328,84, +55,89 BYN);

958-й пробы – 387,97 рубля (было 331,61, +56,36 BYN).

Платина 950-й пробы подорожала на 24,75 рубля: со 131,05 BYN до 155,8.

Также Минфин установил новые цены на серебро:

750-й пробы – 4,55 рубля (было 3,72, +83 копейки);

800-й пробы – 4,86 рубля (было 3,97, +89 копейки);

875-й пробы – 5,31 рубля (было 4,34, +97 копейки);

916-й пробы – 5,56 рубля (было 4,54, +1,02 рубля);

925-й пробы – 5,61 рубля (было 4,59, +1,02 рубля);

960-й пробы – 5,83 рубля (было 4,76, +1,07 рубля).

Все указанные цены не распространяются на скупаемые у населения монеты и мерные слитки.

Сколько можно будет получить за золотой браслет и серебряное кольцо

По новым расценкам, за 6-граммовый золотой браслет, к примеру, 500-й пробы можно будет теперь получить 1214,94 рубля.

А если принести в ломбард 3-граммовое серебряное кольцо 925-й пробы, то за него дадут 16,83 рубля.

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