Лукашенко разозлился на рекламу с Солодухой 28 10.09.2026, 15:06

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Диктатор озаботился, что его связывают с игорным бизнесом.

Лукашенко показательно разозлился на рекламу игорного бизнеса, который годами благополучно существовал и процветал в стране при полном попустительстве властей, пишет БелТА.

«Как они называются у вас: «крути гуся» — везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, будто это моя семья этим занимается. Моя семья… Как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил», — заявил Лукашенко.

«Что творится в стране: у нас все гуся этого крутят. Обратите внимание, серьезно этим займитесь», — поручил он.

Фраза «крути гуся» стала известной благодаря букмекерской компании «Макслайн», в которой снялся певец Александр Солодуха.

Как писал сайт Charter97.org, после запрета казино в России в 2009 году Беларусь стала одним из основных центров игорного бизнеса в регионе. Одно из самых крупных офлайн-казино, работающих в стране, — Shangri La.

«Shangri La принадлежит фирмам, зарегистрированным на Кипре, которые связаны с Алексеем Олексиным — одним из так называемых кошельков Лукашенко, находящимся под санкциями», — говорит Ивашкевич.

В расследованиях БРЦ также фигурирует казино H Casino, которое работает в Минске. Его журналисты-расследователи связывают с турецким бизнесменом Эгеменом Мустафой Шенером. Кроме того, БРЦ выявил возможную связь H Casino с бывшим сотрудником охраны Александра Лукашенко.

Также среди крупных казино, работающих в Беларуси, — казино «Опера» в Минске и казино «М1» на границе Беларуси и России. Оба принадлежат российским владельцам.

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