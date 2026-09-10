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Блогер нашел под Барановичами «кипящий» родник

3
  • 10.09.2026, 15:20
  • 3,962
Блогер нашел под Барановичами «кипящий» родник

При этом температура воды – около 9°C.

Блогер vse_kak_est_26 обнаружил в Барановичском районе Брестской области необычный родник и опубликовал его фото в Threads.

«Люди, вы знали, что в Беларуси есть родник, который «кипит»? – пишет он. — В народе его называют «Кипяток», но на самом деле это родник Ясенец в Барановичском районе.

Вода бьет со дна с такой силой, что песок постоянно бурлит! При этом температура здесь постоянно низкая — около +9 °C. Атмосфера и фото здесь просто огонь. Для трипа на выходные самое то».

Автор поста указал координаты необычного места: 53.35469, 26.05344.

Пользователи рассказали, что подобные родники есть и в других районах Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Есть ещё Кипячка возле Тальки.

— Очень похожее есть, по пути к деревне Тартаки.

— Таких родников в Беларуси много. Один из самых больших (второй по величине) — на Голубых озерах, Большой Болтикский.

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