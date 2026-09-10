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У Путина сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского в Молдове

  • 10.09.2026, 15:22
  • 5,142
У Путина сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского в Молдове

Пескову пригрезилось «расширение войны».

Самолет украинского президента Владимира Зеленского якобы не подвергся угрозе со стороны беспилотника во время вылета из Кишинева.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина якобы продолжает прибегать к различным провокациям, пытаясь «втянуть своих западных кураторов в войну».

«Что касается эфемерной угрозы для самолета, то ее не было. Это признали сами украинцы», - заявил Песков.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского на пути в Норвегию сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он заявил, что самолет украинского президента «чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы».

Отметим, что в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского из их страны в Норвегию 8 сентября произошел с задержкой из-за российского дрона в воздушном пространстве страны.

Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно, что российский дрон упал и взорвался вблизи села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения находилось примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

В общей сложности из-за воздушной тревоги в аэропорту задержали три рейса на вылет и четыре рейса на прибытие.

Кроме того, посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский дрон, нарушивший воздушное пространство Молдовы, мог лететь в направлении самолета президента Украины целенаправленно.

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