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Ночью минчане слышали странный шум

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  • 10.09.2026, 18:40
  • 13,304
Ночью минчане слышали странный шум

Многие не могли спать.

Из-за продувки труб на минской ТЭЦ-4 жители прилегающих районов столицы не могли заснуть почти всю ночь.

«Минск, Малиновка-4, — пишет julaitia. — Расскажите мне пожалуйста, вы тоже слышали этот странный звук всю ночь? Это на ТЭЦ что-то делали? Я как будто под белым шумом спала».

«Это какое-то издевательство было, а не ночь, — пишет violettahamster. - спала с закрытыми окнами и все слышала. Надо массово звонить в санстанцию».

«Может кто-то в курсе что ночью так шумело? — спрашивает ektr.ina. Подобно звуку под окнами когда идет механизированная военная колонна, возвращаясь с репетиции парада. Только вот через Рафиева и близлежащие улицы такое точно не проходит».

По словам комментаторов, вероятная причина шума — продувка труб минской ТЭЦ-4, расположенной неподалеку. Сайт Charter97.org приводит некоторые публикации подл постами:

— Гул в Минске чаще всего связан с плановыми технологическими работами на городских теплоэлектроцентралях (ТЭЦ-4 или ТЭЦ-3). В начале осени энергетики активно проводят пусковые операции, профилактику оборудования, тестирование силовых агрегатов и продувку трубопроводов при подготовке к предстоящему отопительному сезону.

— Мне кажется трубы ТЭЦ продувают… ну это мое такое предположение, саму жутко бесят.

— Я сейчас на работе за ТЭЦ-4 разговариваем с коллегами прикрикивая

— Этой ночью это был просто какой-то ад.

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