закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина поставила российскую авиацию на паузу

1
  • 10.09.2026, 16:05
  • 4,316
Украина поставила российскую авиацию на паузу

Тысячи рейсов отменены.

Российские аэропорты в августе закрывались 993 раза из-за угрозы украинских беспилотников. В среднем ограничения вводились 32 раза в сутки. Для российской гражданской авиации это был самый тяжелый месяц с начала полномасштабной войны, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

В августе перебои затронули 32 аэропорта, включая московские и петербургский Пулково. За три летних месяца зафиксировано 2182 закрытия — больше, чем за весь 2025 год. По подсчетам экспертов, августовский показатель более чем в шесть раз превысил среднемесячное число закрытий прошлого года.

Из-за угрозы беспилотников в России вводят протокол «Ковер», который обязывает временно приостанавливать или перенаправлять гражданские рейсы.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское воздушное пространство становится все менее безопасным. «Дни безопасности в небе России закончились», — заявил он 1 сентября.

При этом Киев утверждает, что не ставит целью поражение пассажирских самолетов. «Украина не стремится сбивать гражданские воздушные суда, но делает российское небо небезопасным для полетов», — сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Последствия уже заметны для пассажиров. В первые три дня сентября в России отменяли в среднем 86 рейсов в сутки. На наиболее сложные ночи в районе Москвы приходилось до сотни задержанных и отмененных вылетов», — пишут авторы.

На фоне проблем часть иностранных перевозчиков меняет маршруты или сокращает присутствие. Пассажиропоток между Москвой и Петербургом снизился на 20–23%, тогда как спрос на железнодорожные перевозки вырос примерно на 20%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар