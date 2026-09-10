Украина поставила российскую авиацию на паузу 1 10.09.2026, 16:05

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Тысячи рейсов отменены.

Российские аэропорты в августе закрывались 993 раза из-за угрозы украинских беспилотников. В среднем ограничения вводились 32 раза в сутки. Для российской гражданской авиации это был самый тяжелый месяц с начала полномасштабной войны, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

В августе перебои затронули 32 аэропорта, включая московские и петербургский Пулково. За три летних месяца зафиксировано 2182 закрытия — больше, чем за весь 2025 год. По подсчетам экспертов, августовский показатель более чем в шесть раз превысил среднемесячное число закрытий прошлого года.

Из-за угрозы беспилотников в России вводят протокол «Ковер», который обязывает временно приостанавливать или перенаправлять гражданские рейсы.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское воздушное пространство становится все менее безопасным. «Дни безопасности в небе России закончились», — заявил он 1 сентября.

При этом Киев утверждает, что не ставит целью поражение пассажирских самолетов. «Украина не стремится сбивать гражданские воздушные суда, но делает российское небо небезопасным для полетов», — сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Последствия уже заметны для пассажиров. В первые три дня сентября в России отменяли в среднем 86 рейсов в сутки. На наиболее сложные ночи в районе Москвы приходилось до сотни задержанных и отмененных вылетов», — пишут авторы.

На фоне проблем часть иностранных перевозчиков меняет маршруты или сокращает присутствие. Пассажиропоток между Москвой и Петербургом снизился на 20–23%, тогда как спрос на железнодорожные перевозки вырос примерно на 20%.

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