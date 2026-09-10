«Все поменялось с июня» 5 10.09.2026, 21:06

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Тарас Загородний

Россия валится.

Украина в некоторых вопросах диктует условия и смогла этого достичь путем планомерных и регулярных ударов по территории России, пояснил политолог Тарас Загородний. С Украиной вынуждены считаться даже американцы, но в то же время они боятся развала РФ, поэтому Трамп и присылал своих спецпредставителей не только в Москву, но и в Киев. Свое мнение о визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину и Россию политолог озвучил в интервью Алене Корик на YouTube.

«Россия валится. Все поменялось с июня. Украина так взялась за Россию, что уже страшно американцам и немцам. Все видят, что они летят в коллапс, Украина организует ликвидацию России. Вот что поменялось, и поэтому Уиткофф и Кушнер приехали. Тут главное в этой истории, что Кушнер и Уиткофф были вынуждены приехать в Киев. Они же до этого не ехали», — пролил свет на ситуацию Загородний.

«Это как раз показывает, что Украина уже диктует условия по многим вопросам. Они были вынуждены приезжать в Киев, чего россияне очень не хотели. Им тоже объяснили, что это, конечно, красиво, то, что вы говорите, но никто никуда из Донбасса выходить не будет», — подчеркнул эксперт.

Также политолог ответил на вопрос, почему США не предоставят Украине достаточно оружия для победы:

«Путин не остановится. Демократы не хотят голосовать. Когда не хочешь что-то делать, всегда придумаешь какую-то историю. Да, закон Линдси Грэма очень пугает россиян, поэтому они хотят вести какие-то переговоры с американцами, чтобы его не приняли. Кстати, китайцы тоже против, а демократы всегда были «небезразличны» к китайцам. Так что же вы удивляетесь?»

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