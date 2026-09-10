«А где вся молодежь?»8
- 10.09.2026, 16:24
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Белорус поднял важный для регионов вопрос.
Житель райцентра Ветка в Гомельской области u_nas_na_rayone_vetka обратил внимание на то, как изменился центр города.
«А где вся молодежь? — спрашивает он. — Шел вчера вечером через центр, проходил мимо стадиона и поймал себя на мысли, что стало слишком тихо.
Помните, как было лет 10-15 назад? Вечером на лавочках не протолкнуться, на стадионе мяч гоняют до темноты, музыка из колонок, смех, гомон. Жизнь кипела!
Сейчас смотрю — пусто. Пара мам с колясками, да такие же «старики», как я, выгуливают собаку.
Задумался: где сейчас прячется молодежь?»
Пользователи высказали мнение, что это связано с массовым оттоком населения в более крупные города. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Все перебрались в какие-то другие места, о которых мы не знаем. Или просто дома сидят, потому что «в интернете интереснее»?
— Грустно это немного. Живое общение — оно ведь ничем не заменится.
— В Польше и в Литве все.