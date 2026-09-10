В Минске загадочно пропала беременная женщина

В Минске загадочно пропала беременная женщина8
- 10.09.2026, 16:43
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Ее местонахождение неизвестно с 8 сентября.
У Минске ищут 43‑летнюю Татьяну Мартищенко. С 8 сентября женщина не появляется дома и не выходит на связь, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Татьяна находится на пятом-шестом месяце беременности. В день исчезновения на ней были бежевые туфли без задника. Другие детали одежды уточняются.
Руководитель поискового-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал, что о пропаже молодой женщины заявила ее мама после того, как дочь перестала выходить на связь.
— Обстоятельства пока неизвестны. Татьяна характеризуется положительно, никаких вопросов ни к ее поведению, ни к здоровью не было. Живет с мужчиной. Сейчас на месте работают милиция и поисковики. Могу пока только сказать, что это нетипичное исчезновение и вызывает ряд вопросов.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в поисково-спасательный отряд «Ангел» по телефонам 7733 (горячая линия для всех операторов связи), +375 (29) 666-60-03, +375 (29) 270— 77‑33 или 102.