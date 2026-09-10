Началась работа по созданию Всемирного белорусского конгресса 1 10.09.2026, 17:13

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Ілона Карпюк побач з Івонкай Сурвіллай

фото: racyja.com

Белорусам нужен постоянный механизм коммуникации и координации.

С 5 по 7 сентября 2026 года в Нью-Йорке проходила 36-я Встреча белорусов Северной Америки — старейший регулярный форум белорусской диаспоры в США и Канаде. Одним из ключевых итогов мероприятия стало обращение к белорусским организациям и сообществам разных стран с предложением объединить усилия для создания Всемирного белорусского конгресса, передает «Радыё Рацыя».

«Встреча прошла в приходском зале собора Святого Кирилла Туровского Белорусской автокефальной православной церкви в Бруклине, - рассказали организаторы форума. - В ней приняли участие около ста человек.

Помимо белорусов из США и Канады, на встрече присутствовали представители белорусской диаспоры из Великобритании и Польши. Соединенные Штаты представляли участники из Нью-Йорка, Вашингтона, Миннесоты, Флориды, Пенсильвании и других регионов, а Канаду — делегаты из Торонто, Оттавы и других городов. В слете также приняло участие руководство Объединения белорусов Великобритании. Столь широкая география участников позволила услышать различные мнения о состоянии белорусской диаспоры и возможных путях ее дальнейшего сотрудничества».

Традиция проведения слетов белорусов Северной Америки была заложена в 1952 году представителями послевоенной волны эмиграции в США и Канаду. На протяжении более семи десятилетий этот форум остается одной из старейших форм организованного сотрудничества белорусов, проживающих за рубежом.

Форум этого года имел ярко выраженную общественно-политическую и национальную направленность. События в Беларуси и мире, угрозы белорусской государственности, новая волна эмиграции и значительное расширение белорусского присутствия в различных странах поставили перед участниками вопросы не только о сохранении традиционных сообществ, но и о новых формах совместных действий и общей ответственности за будущее Беларуси.

Программа мероприятия строилась вокруг двух основных тем: текущее состояние и перспективы организованной белорусской диаспоры в Северной Америке, а также ее сотрудничество с белорусами в других частях мира. В ходе обсуждений затрагивались вопросы межорганизационного взаимодействия, финансирования совместных проектов, продвижения интересов Беларуси на международной арене, информационной среды, независимых белорусских СМИ, культуры, книгоиздания, академической деятельности и сохранения национальной идентичности. Участники тепло приветствовали Ивонку Сурвиллу, председателя Рады Белорусской Народной Республики, которая специально прибыла для участия в этом собрании. Приветствие от Зенона Позняка, лидера национально-освободительного движения «Свободная Беларусь», зачитал Юрий Беленький — депутат Верховного Совета Беларуси 12-го созыва и участник исторических событий 1991 года. Присутствующие также посмотрели видеообращение Павла Северинца и выслушали выступление Павла Шурмея, бывшего командира полка имени Кастуся Калиновского.

Особо сильное впечатление произвело видеообращение архиепископа Святослава, предстоятеля Белорусской автокефальной православной церкви, записанное в Украине. В тот момент он находился в Чернигове, недавно получив ранение в результате атаки российского беспилотника. Его послание из охваченной войной Украины нашло глубокий отклик у собравшихся.

В воскресенье в соборе состоялись богослужение и молитвы за Беларусь. По обе стороны от бело-красно-белого флага были установлены флаги США и Канады — стран, где поколения белорусов успешно сформировали и сохранили свои национальные сообщества.

Центральной темой стала консолидация белорусской диаспоры и создание постоянного механизма взаимодействия между белорусскими организациями в разных странах. Этой теме был посвящен круглый стол под названием «Консолидация и координация деятельности белорусской диаспоры для обеспечения эффективного присутствия Беларуси в мире и поддержки независимости и демократического развития страны».

Участники отметили, что мировое белорусское сообщество обладает значительным человеческим, профессиональным и организационным потенциалом, однако регулярные связи и обмен информацией между его различными центрами остаются недостаточными.

В итоговых выводах круглого стола было сказано: «Эпизодическое сотрудничество больше не отвечает современным потребностям. Необходим постоянный механизм коммуникации и координации».

В этом контексте был сформулирован ключевой принцип: координация не означает подчинения. Существующие белорусские организации должны сохранять полную автономию, в то время как совместная структура призвана способствовать коллективным действиям для достижения целей, которые трудно реализовать в одиночку.

Предложение о создании Всемирного белорусского конгресса вызвало дискуссию. В ходе обсуждения высказывались различные мнения: одни ставили под сомнение необходимость единой структуры на данном этапе, тогда как другие утверждали, что приоритетом должно стать развитие горизонтальных связей между уже существующими организациями. Сторонники более системного подхода отмечали, что горизонтальное сотрудничество необходимо, но само по себе не решает задач, требующих единого представительства, координации и объединения ресурсов.

Обсуждался также вопрос международного представительства. Обращение к государству или международной организации со стороны одной структуры, представляющей сотни или тысячи людей, имеет определенный вес, однако голос представительного органа, опирающегося на широкое глобальное белорусское сообщество, может звучать на качественно ином уровне.

При этом нет намерения создавать некое «руководство над диаспорой». Предлагаемый механизм должен быть международным, инклюзивным и плюралистичным, объединяя авторитетных представителей различных кругов и сохраняя при этом автономию отдельных организаций.

Современные технологии позволяют создать такую постоянно действующую платформу без необходимости проведения частых и дорогостоящих очных встреч.

В связи с этим участники круглого стола сочли целесообразным вынести идею создания Всемирного белорусского конгресса на широкое обсуждение белорусов всего мира.

Вопрос о необходимости более широкой глобальной координации был поднят два года назад во время 35-й Встречи белорусов Северной Америки в Канаде. Однако тогда это осталось по большей части лишь идеей. В течение последующих двух лет изучался как предыдущий опыт, так и модели глобальной самоорганизации других народов — украинцев, поляков, эстонцев, чехов. Проводились консультации и встречи с белорусскими общественными и политическими деятелями.

36-я встреча ознаменовал следующий этап: переход от обсуждения самой необходимости такой структуры к предложению запустить открытый процесс ее совместного формирования.

«Это не означает, что модель Конгресса уже определена. Напротив, принципы представительства, структура, мандат и формы деятельности должны стать предметом широкого обсуждения среди белорусских организаций и сообществ в разных странах», - заявили организаторы встречи.

В документе отмечается, что в ситуации, когда миллионы белорусов лишены возможности свободно участвовать в общественно-политической жизни своей страны, белорусская диаспора приобретает особое значение как неотъемлемая часть белорусской нации. Участники исходят из того, что демократические перемены в Беларуси неизбежны, и считают важным сохранять и развивать человеческий, интеллектуальный, профессиональный и организационный потенциал белорусов за рубежом, рассматривая его как национальный ресурс для будущего демократического белорусского государства.

Знания, профессиональный опыт и международные связи, приобретенные белорусами в демократических странах, должны служить восстановлению верховенства права и развитию гражданского общества, науки, образования, культуры, национальной экономики и местного самоуправления.

Практическим результатом дискуссии стало конкретное обращение, принятое от имени участников 36-й Встречи белорусов Северной Америки.

В его основе лежит историческая реальность: войны, имперские оккупации, политические репрессии и новые волны вынужденной эмиграции рассеяли миллионы белорусов по разным странам и континентам. Однако место жительства не отменяет принадлежности к единой нации:

«Где бы мы ни жили, мы остаемся единой белорусской нацией. Ни одно белорусское сообщество за рубежом не сможет заменить Беларусь».

Одним из инструментов такого объединения предлагается сделать Всемирный белорусский конгресс — представительный и координационный орган, способный объединить белорусские организации и белорусов разных стран, обеспечить международное представительство белорусской нации и координировать совместные действия в ее интересах.

Концепция Всемирного белорусского конгресса опирается на преемственность белорусской традиции государственности — от Полоцкого княжества и Великого княжества Литовского, через национально-освободительные восстания XVIII и XIX веков, национальное возрождение и Белорусскую Народную Республику - вплоть до восстановления государственной независимости Беларуси 25 августа 1991 года.

«Белорусская диаспора была и остается неотъемлемой частью этой истории, - говоряь организаторы встречи. - На протяжении десятилетий она сохраняла белорусскую идею государственности, язык и культуру, создавала общественные, религиозные, научные и культурные институты, а также поддерживала международное присутствие Беларуси.

Новая волна вынужденной эмиграции в XXI веке значительно расширила присутствие белорусов за рубежом, одновременно повысив ответственность тех, кто живет вне страны, за сохранение национального потенциала».

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