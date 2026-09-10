Украина ввела особый режим на границе с Беларусью

Украина ввела особый режим на границе с Беларусью1
- 10.09.2026, 17:58
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Ограничения будут действовать до отмены военного положения.
Кабинет министров Украины ввел специальный пограничный режим на полосе шириной в один километр вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В пределах обозначенной территории в километровой полосе запрещено въезжать, проживать и работать тем людям, чья деятельность не связана с охраной государственной границы или обороной.
Принятие решения объясняют потребностью в усилении обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны с РФ. Кроме того, существует риск использования территории Беларуси для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных регионах и ведения разведывательно-подрывной деятельности.
Новые правила призваны защитить гражданских лиц от опасности и сделать невозможным их случайное или несанкционированное пребывание в потенциально опасной приграничной зоне.
Отмечается, что все установленные запреты являются временными и будут отменены сразу после завершения действия военного положения.
Напомним режим Лукашенко оказывает помощь России с самого начала военной агрессии РФ против Украины. В последнее время, с тех пор как Киев сталкивается с постоянной угрозой со стороны реактивных БПЛА, стало заметно, что все эти дроны следуют по одному и тому же маршруту – частично вдоль границы с Беларусью.