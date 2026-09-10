Украина ввела особый режим на границе с Беларусью 1 10.09.2026, 17:58

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Ограничения будут действовать до отмены военного положения.

Кабинет министров Украины ввел специальный пограничный режим на полосе шириной в один километр вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В пределах обозначенной территории в километровой полосе запрещено въезжать, проживать и работать тем людям, чья деятельность не связана с охраной государственной границы или обороной.

Принятие решения объясняют потребностью в усилении обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны с РФ. Кроме того, существует риск использования территории Беларуси для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных регионах и ведения разведывательно-подрывной деятельности.

Новые правила призваны защитить гражданских лиц от опасности и сделать невозможным их случайное или несанкционированное пребывание в потенциально опасной приграничной зоне.

Отмечается, что все установленные запреты являются временными и будут отменены сразу после завершения действия военного положения.

Напомним режим Лукашенко оказывает помощь России с самого начала военной агрессии РФ против Украины. В последнее время, с тех пор как Киев сталкивается с постоянной угрозой со стороны реактивных БПЛА, стало заметно, что все эти дроны следуют по одному и тому же маршруту – частично вдоль границы с Беларусью.

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