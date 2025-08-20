закрыть
20 августа 2025, среда, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мониторинговые каналы: Из Беларуси в Украину прилетела ракета

8
  • 20.08.2025, 13:32
  • 4,932
Мониторинговые каналы: Из Беларуси в Украину прилетела ракета
иллюстративное фото

Она пересекла границу в районе Пинска.

Украинские мониторинговые каналы сообщили о ракете, прилетевшей из Беларуси в Украину

По информации украинского мониторингового канала «еРадар», это произошло примерно в 12:30 20 августа.

Ракета прошла по дуге Телеханы – Логишин – Пинск – Заричне (Украина). Затем, как проинформировал Telegram-канал, ракета исчезла из поля видения.

Официальной информации от украинских Вооруженных сил не поступало.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев