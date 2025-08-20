Мониторинговые каналы: Из Беларуси в Украину прилетела ракета 8 20.08.2025, 13:32

4,932

иллюстративное фото

Она пересекла границу в районе Пинска.

Украинские мониторинговые каналы сообщили о ракете, прилетевшей из Беларуси в Украину

По информации украинского мониторингового канала «еРадар», это произошло примерно в 12:30 20 августа.

Ракета прошла по дуге Телеханы – Логишин – Пинск – Заричне (Украина). Затем, как проинформировал Telegram-канал, ракета исчезла из поля видения.

Официальной информации от украинских Вооруженных сил не поступало.

