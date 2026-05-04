Украинские военные уничтожили 6 танков и 113 артсистем россиян 4.05.2026, 10:52

За сутки.

4 мая потери российских оккупантов в Украине составили 1 120 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Также уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 113 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня. Силы обороны уничтожили 2 249 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, а также 268 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, поражены 11 наземных робототехнических комплексов и 17 единиц специальной техники.

Всего с начала войны уничтожено 11 914 танков, 24 507 боевых бронированных машин, 41 306 артиллерийских систем, 1 767 РСЗО и 1 357 средств ПВО.

Также ликвидировано 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля и катера и 2 подводные лодки.

Данные уточняются.

