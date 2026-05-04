Украинские военные уничтожили 6 танков и 113 артсистем россиян
- 4.05.2026, 10:52
За сутки.
4 мая потери российских оккупантов в Украине составили 1 120 военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Также уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 113 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня. Силы обороны уничтожили 2 249 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, а также 268 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Кроме того, поражены 11 наземных робототехнических комплексов и 17 единиц специальной техники.
Всего с начала войны уничтожено 11 914 танков, 24 507 боевых бронированных машин, 41 306 артиллерийских систем, 1 767 РСЗО и 1 357 средств ПВО.
Также ликвидировано 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля и катера и 2 подводные лодки.
Данные уточняются.Украинские военные уничтожили 6 танков и 113 артсистем россиян
За сутки.
4 мая потери российских оккупантов в Украине составили 1 120 военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Также уничтожено 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 113 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня. Силы обороны уничтожили 2 249 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, а также 268 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Кроме того, поражены 11 наземных робототехнических комплексов и 17 единиц специальной техники.
Всего с начала войны уничтожено 11 914 танков, 24 507 боевых бронированных машин, 41 306 артиллерийских систем, 1 767 РСЗО и 1 357 средств ПВО.
Также ликвидировано 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля и катера и 2 подводные лодки.
Данные уточняются.