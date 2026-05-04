4 мая 2026, понедельник, 8:04
Лукашенко вернулся из космоса

  • 4.05.2026, 7:39
  1,616
По следам истории одной сеялки.

Госпропаганда третий день пестрит заголовками о «космическом корабле» в отечественном тракторостроении.

В тени этой истории оказался сюжет о новой сеялке от «Лидагропроммаш», пишет «Салiдарнасць».

Знакомясь с новинкой, правитель в лоб задал вопрос директору лидского предприятия: «Ты скопировал или подобное сделал, что называется?»

И ответ Эдуарда Шалля получился не менее искренним: «Мы за основу, когда делали двенадцатиметровую, взяли Amazone. С тех пор мы сделали полную линейку: 6, 9 и вот эта — 15 метров».

А далее правителю рассказали о характеристиках новой сеялки, которые мало чем отличаются от того, что западные производители серийно производят уже далеко не первый год.

Но в случае с «взятой за основу» у немецкого концерна Amazone сеялки «Лидагропроммаш» дело преподнесли, как небывалый прорыв.

Впрочем, вряд ли это обстоятельство огорчит Лукашенко, который в свое время открытым текстом призывал руководителей «Беллегпрома» красть лекала на Западе.

