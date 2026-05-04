Лукашенко вернулся из космоса 4.05.2026, 7:39

1,616

По следам истории одной сеялки.

Госпропаганда третий день пестрит заголовками о «космическом корабле» в отечественном тракторостроении.

В тени этой истории оказался сюжет о новой сеялке от «Лидагропроммаш», пишет «Салiдарнасць».

Знакомясь с новинкой, правитель в лоб задал вопрос директору лидского предприятия: «Ты скопировал или подобное сделал, что называется?»

И ответ Эдуарда Шалля получился не менее искренним: «Мы за основу, когда делали двенадцатиметровую, взяли Amazone. С тех пор мы сделали полную линейку: 6, 9 и вот эта — 15 метров».

А далее правителю рассказали о характеристиках новой сеялки, которые мало чем отличаются от того, что западные производители серийно производят уже далеко не первый год.

Но в случае с «взятой за основу» у немецкого концерна Amazone сеялки «Лидагропроммаш» дело преподнесли, как небывалый прорыв.

Впрочем, вряд ли это обстоятельство огорчит Лукашенко, который в свое время открытым текстом призывал руководителей «Беллегпрома» красть лекала на Западе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com