Лукашенко вернулся из космоса
- 4.05.2026, 7:39
По следам истории одной сеялки.
Госпропаганда третий день пестрит заголовками о «космическом корабле» в отечественном тракторостроении.
В тени этой истории оказался сюжет о новой сеялке от «Лидагропроммаш», пишет «Салiдарнасць».
Знакомясь с новинкой, правитель в лоб задал вопрос директору лидского предприятия: «Ты скопировал или подобное сделал, что называется?»
И ответ Эдуарда Шалля получился не менее искренним: «Мы за основу, когда делали двенадцатиметровую, взяли Amazone. С тех пор мы сделали полную линейку: 6, 9 и вот эта — 15 метров».
А далее правителю рассказали о характеристиках новой сеялки, которые мало чем отличаются от того, что западные производители серийно производят уже далеко не первый год.
Но в случае с «взятой за основу» у немецкого концерна Amazone сеялки «Лидагропроммаш» дело преподнесли, как небывалый прорыв.
Впрочем, вряд ли это обстоятельство огорчит Лукашенко, который в свое время открытым текстом призывал руководителей «Беллегпрома» красть лекала на Западе.