4 мая 2026, понедельник, 3:25
Трамп отверг план Ирана по завершению войны

  • 4.05.2026, 6:00
Президент США счел его неприемлемым.

Журналист Натан Гуттман в соцсети X написал, что президент США Дональд Трамп в интервью израильскому изданию Kan News назвал иранское предложение о мирном урегулировании на Ближнем Востоке неприемлемым.

«Для меня это неприемлемо. Я изучил его, я изучил всё — это неприемлемо», — процитировал американского лидера Гуттман.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США еще вчера усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

