Кнопочные смартфоны снова в тренде
- 4.05.2026, 3:34
На рынке появится «перерождение» BlackBerry.
На рынок выходит необычный смартфон Clicks Communicator, который уже называют современным «перерождением» BlackBerry. Устройство с физической клавиатурой и минималистичным интерфейсом создано не для бесконечного скроллинга, а для общения — звонков, сообщений и работы, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Гаджет представили на выставке CES 2026, а полноценный запуск ожидается до конца года. Уже в ближайшие месяцы компания покажет финальную версию системы, а летом появятся рабочие образцы. Стоимость устройства составит около 199 долларов.
Clicks Communicator получил 4,3-дюймовый AMOLED-экран, 256 ГБ памяти и камеру на 50 Мп. Однако главная особенность — программная оболочка: все сообщения из разных приложений собираются в одном окне, чтобы пользователь не «прыгал» между сервисами. Дополняет концепцию LED-индикатор уведомлений, как у старых BlackBerry.
Интерес к таким устройствам растет не случайно. На фоне усталости от соцсетей и цифровой перегрузки пользователи все чаще ищут способы сократить экранное время. Кнопочные и упрощенные смартфоны становятся своего рода «цифровым детоксом», позволяя оставаться на связи без постоянного отвлечения.
Производитель позиционирует новинку как второй телефон — для тех, кто хочет разграничить работу, общение и цифровые привычки. Судя по тренду, спрос на такие устройства может только расти.