Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай больше читал 4.05.2026, 2:00

Но только «правильные» книги.

В Китае стартовала масштабная кампания по продвижению чтения, инициированная на фоне растущей зависимости населения от смартфонов и социальных сетей. Власти призывают граждан меньше времени проводить онлайн и чаще обращаться к книгам, особенно к классической литературе, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org)..

Поводом для новой инициативы стала обеспокоенность снижением интереса к чтению бумажных книг. Несмотря на высокий уровень грамотности в стране, средний взрослый житель читает значительно меньше печатных книг, чем в ряде западных стран. При этом основное потребление текстов все чаще происходит через экраны телефонов.

Власти подчеркивают, что чтение должно быть не просто развлечением, а инструментом развития мышления и инноваций. В рамках кампании проводится национальная неделя чтения, развиваются общественные библиотеки и читальные пространства.

Особое внимание уделяется «правильным» книгам — классической и одобренной литературе, которая, по мнению идеологов, помогает формировать культурную и национальную идентичность. Власти также продвигают идею возвращения к традиционным ценностям, где чтение считается важной частью образа жизни.

При этом независимая издательская сфера в стране практически отсутствует, а часть популярных жанров и тем подвергается цензуре. Многие авторы и издатели уезжают заграницу, где могут свободно публиковать свои работы.

Кампания по чтению отражает не столько культурные амбиции Китая, сколько стремление государства управлять информационной средой, определяя, какие книги считаются «полезными» для общества.

