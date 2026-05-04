Анджелина Джоли семь месяцев училась опере ради долгожданной роли
- 4.05.2026, 1:06
Актриса более 20 лет мечтала реализовать свои вокальные способности.
Актриса Анджелина Джоли вернулась с одной из самых личных ролей в карьере — и ради нее актрисе пришлось пройти серьезную подготовку. Для съемок в биографическом фильме «Мария» о легендарной оперной певице Марии Каллас Джоли посвятила семь месяцев обучению вокалу и оперному мастерству, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Этот проект стал для нее не просто новой работой, а своего рода реваншем за упущенные возможности прошлого. Еще в начале 2000-х актриса претендовала на роль в мюзикле «Чикаго», но не получила ее, несмотря на уверенность в своих вокальных данных. Фильм в итоге стал триумфом и получил «Оскар», оставив Джоли без шанса проявить себя в музыкальном жанре.
Спустя более двух десятилетий актрисе все же удалось реализовать эту сторону таланта. В «Марии», снятой режиссером Пабло Ларраином, она не только сыграла одну из самых сложных ролей, но и погрузилась в мир оперы. Для части сцен использовалась фонограмма с оригинальными записями Каллас, однако Джоли самостоятельно исполняла вокальные партии, чтобы добиться максимальной достоверности.
Фильм стал третьей частью авторской трилогии Ларраина о выдающихся женщинах и получил высокие оценки критиков. Несмотря на это, актрису не номинировали на «Оскар», что вызвало обсуждения на фоне сильной конкуренции.
Тем не менее, «Мария» уже называют важной вехой в карьере Джоли — работой, в которой она наконец реализовала амбиции, к которым шла более 20 лет.