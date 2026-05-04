FT: С начала президентства Трампа Минюст США потерял четверть юристов 4.05.2026, 4:46

Минюст покинули более 8,5 тыс. сотрудников.

За первый год президентства Дональда Трампа — с января 2025-го по январь 2026 года — примерно четверть от общего числа юристов покинули Министерство юстиции США, пишет Financial Times. Из почти 13 тыс. специалистов, работавших в министерстве в начале прошлого года, уволились или были уволены 3,4 тыс. человек. При этом Минюст нанял на работу лишь 771 нового сотрудника, так что общее их число работников в ведомстве сократилось на 20%. В целом же за год Минюст покинули более 8,5 тыс. сотрудников, это крупнейшее сокращение штата как минимум за последнее десятилетие.

FT пишет, что многих юристов уволили во время сокращений, устроенных в 2025 году Департаментом государственной эффективности, который тогда возглавлял миллиардер Илон Маск. Некоторые ушли из Минюста сами из-за несогласия с политикой Дональда Трампа, в частности с борьбой с иммигрантами и преследованием оппонентов, в том числе бывшего главы ФБР Джеймса Коми и экс-прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

«Очень многие уходят, потому что у них больше нет возможности сказать: "Не возбуждайте эти дела, они несправедливы"»,— цитирует FT Эндрю Вайссмана, профессора Школы права Нью-Йоркского университета и бывшего начальника отдела в Минюсте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com