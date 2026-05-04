4 мая 2026, понедельник, 3:25
FT: С начала президентства Трампа Минюст США потерял четверть юристов

  • 4.05.2026, 4:46
Минюст покинули более 8,5 тыс. сотрудников.

За первый год президентства Дональда Трампа — с января 2025-го по январь 2026 года — примерно четверть от общего числа юристов покинули Министерство юстиции США, пишет Financial Times. Из почти 13 тыс. специалистов, работавших в министерстве в начале прошлого года, уволились или были уволены 3,4 тыс. человек. При этом Минюст нанял на работу лишь 771 нового сотрудника, так что общее их число работников в ведомстве сократилось на 20%. В целом же за год Минюст покинули более 8,5 тыс. сотрудников, это крупнейшее сокращение штата как минимум за последнее десятилетие.

FT пишет, что многих юристов уволили во время сокращений, устроенных в 2025 году Департаментом государственной эффективности, который тогда возглавлял миллиардер Илон Маск. Некоторые ушли из Минюста сами из-за несогласия с политикой Дональда Трампа, в частности с борьбой с иммигрантами и преследованием оппонентов, в том числе бывшего главы ФБР Джеймса Коми и экс-прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

«Очень многие уходят, потому что у них больше нет возможности сказать: "Не возбуждайте эти дела, они несправедливы"»,— цитирует FT Эндрю Вайссмана, профессора Школы права Нью-Йоркского университета и бывшего начальника отдела в Минюсте.

