4 мая 2026, понедельник, 3:25
Honda Civic, Toyota Prius и Ford Bronco Sport — кто быстрее?

  • 4.05.2026, 5:36
Практичные автомобили способны удивлять динамикой.

Сравнение Honda Civic, Toyota Prius и Ford Bronco Sport показало неожиданный результат. Самым быстрым оказался вовсе не седан с турбиной и не гибрид, а компактный внедорожник, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Лидером стал Ford Bronco Sport в версии Badlands. Благодаря 2,0-литровому турбомотору мощностью 250 л.с. и полному приводу он разгоняется до 100 км/ч примерно за 6,1 секунды — результат, сопоставимый с более спортивными моделями. При этом базовая версия кроссовера заметно медленнее — около 8 секунд.

Второе место неожиданно занял Toyota Prius. Обновленный гибрид с системой мощностью до 196 л.с. демонстрирует разгон около 7,2 секунды. Электромотор обеспечивает мгновенный отклик, позволяя Prius опережать конкурентов на старте, при этом сохраняя выдающуюся экономичность.

Honda Civic с турбированным двигателем (180 л.с.) оказался третьим — около 7,5 секунды до 100 км/ч. Однако он остается самым легким и управляемым в сравнении, что делает его более «быстрым» по ощущениям на извилистых дорогах. Базовая версия седана заметно уступает — около 8,5 секунды.

Практичные автомобили способны удивлять динамикой, а гибриды уже давно перестали быть синонимом медлительности.

