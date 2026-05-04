Белорусов ждет летняя жара 1 4.05.2026, 8:13

До +29.

Начало мая в Беларуси обещает быть по-настоящему жарким. В понедельник, 4 мая, температура воздуха поднимется до +23…+29°C, а погода будет в основном сухой и солнечной. Причиной станет антициклон Винфрид, который принесёт тёплые и засушливые условия — самое время вспомнить о защите от солнца.

По данным Telegram-канала «Метеовайб», наиболее высокая температура ожидается на западе и северо-западе страны. Там же возможны первые температурные рекорды месяца — создаётся впечатление, будто погода опережает календарь.

Синоптики Белгидромета также отмечают влияние области повышенного давления и тёплой воздушной массы, поступающей из Западной Европы. Ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, местами с порывами.

Прогноз по городам:

Минск: +25…+27°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, небольшая облачность, без осадков.

Брест: +25…+27°C, ветер 5–10 м/с, порывы до 12 м/с, без осадков.

Витебск: +26…+28°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, небольшая облачность.

Гомель: +25…+27°C, ветер 5–10 м/с, без осадков.

Гродно: +25…+27°C, порывы ветра до 12 м/с, сухо.

Могилев: +25…+27°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, без осадков.

В целом день будет тёплым, солнечным и по-летнему комфортным, особенно для начала мая.

