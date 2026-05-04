закрыть
4 мая 2026, понедельник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов ждет летняя жара

1
  • 4.05.2026, 8:13
  • 1,032
Белорусов ждет летняя жара

До +29.

Начало мая в Беларуси обещает быть по-настоящему жарким. В понедельник, 4 мая, температура воздуха поднимется до +23…+29°C, а погода будет в основном сухой и солнечной. Причиной станет антициклон Винфрид, который принесёт тёплые и засушливые условия — самое время вспомнить о защите от солнца.

По данным Telegram-канала «Метеовайб», наиболее высокая температура ожидается на западе и северо-западе страны. Там же возможны первые температурные рекорды месяца — создаётся впечатление, будто погода опережает календарь.

Синоптики Белгидромета также отмечают влияние области повышенного давления и тёплой воздушной массы, поступающей из Западной Европы. Ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный, местами с порывами.

Прогноз по городам:

Минск: +25…+27°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, небольшая облачность, без осадков.

Брест: +25…+27°C, ветер 5–10 м/с, порывы до 12 м/с, без осадков.

Витебск: +26…+28°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, небольшая облачность.

Гомель: +25…+27°C, ветер 5–10 м/с, без осадков.

Гродно: +25…+27°C, порывы ветра до 12 м/с, сухо.

Могилев: +25…+27°C, юго-западный ветер 5–10 м/с, без осадков.

В целом день будет тёплым, солнечным и по-летнему комфортным, особенно для начала мая.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко