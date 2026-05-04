4 мая 2026, понедельник, 9:36
В Гомеле пассажир обвинил таксиста в работе на спецслужбы

  4.05.2026, 9:10
В Гомеле пассажир обвинил таксиста в работе на спецслужбы

История началась после семейного праздника.

Таксист в Гомеле помог нетрезвому пассажиру попасть домой, а в итоге сам оказался заперт внутри. Подробности журналу «Белка» рассказали в городской прокуратуре.

История началась после семейного праздника. Гомельчанин отмечал день рождения брата и к концу вечера уже еле держался на ногах. Племянник вызвал ему такси, усадил в машину и назвал водителю адрес в частном секторе.

Когда такси приехало, пассажир расплатился, но самостоятельно выйти из машины не смог. Водитель решил помочь: довел мужчину до дома. Там ситуация резко изменилась.

Хозяин запер изнутри входную дверь и стал вести себя агрессивно. Таксиста он обвинил в работе на спецслужбы: якобы его специально подослали следить за ним. Затем мужчина схватился за нож.

В какой-то момент он заставил водителя позвонить отцу и начал угрожать уже ему. Отец не растерялся: параллельно связался со службой спасения. Специалисты подсказывали таксисту, что говорить агрессору. Мужчину удалось отвлечь, и водитель смог сбежать.

Возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования опрашивали соседей дебошира, которые подтвердили — это далеко не первая выходка обвиняемого. Правда, до незаконного удержания людей дело раньше не доходило, — рассказал старший помощник прокурора Гомеля Владимир Плоский. — В настоящее время материалы дела об угрозе убийством переданы в суд. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы».

