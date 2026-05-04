Генерал Келлог обратился с сильным посланием к Москве 2 4.05.2026, 9:45

4,038

Кит Келлог

Фото: EPA

Экс-спецпредставитель Трампа заявил об огромных потерях России.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Россия не добивается успеха в войне и фактически проигрывает, призвав Москву вернуться к переговорам. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По его словам, украинская армия демонстрирует высокую эффективность. С 2014 года Украина потеряла около 1% своей территории, что, по мнению Келлога, не свидетельствует о победе России. Он подчеркнул, что при реальном успехе российские войска уже находились бы за Днепром, а также в Харькове или Киеве, чего не произошло.

Келлог также отметил значительные потери России. По разным оценкам, они составляют от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и ранеными. Для сравнения он привёл войну в Афганистане, где Советский Союз потерял около 18 тысяч военнослужащих. При этом российским силам до сих пор не удалось полностью установить контроль над Донбассом из-за укреплённых украинских позиций.

Говоря о перспективах переговоров, Келлог подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе должна играть Европа. Он также предупредил, что возможное ослабление украинской обороны на Донбассе может привести к продвижению российских войск вглубь страны, вплоть до Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com