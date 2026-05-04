4 мая 2026, понедельник, 11:07
Генерал Келлог обратился с сильным посланием к Москве

  • 4.05.2026, 9:45
Кит Келлог
Фото: EPA

Экс-спецпредставитель Трампа заявил об огромных потерях России.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Россия не добивается успеха в войне и фактически проигрывает, призвав Москву вернуться к переговорам. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По его словам, украинская армия демонстрирует высокую эффективность. С 2014 года Украина потеряла около 1% своей территории, что, по мнению Келлога, не свидетельствует о победе России. Он подчеркнул, что при реальном успехе российские войска уже находились бы за Днепром, а также в Харькове или Киеве, чего не произошло.

Келлог также отметил значительные потери России. По разным оценкам, они составляют от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и ранеными. Для сравнения он привёл войну в Афганистане, где Советский Союз потерял около 18 тысяч военнослужащих. При этом российским силам до сих пор не удалось полностью установить контроль над Донбассом из-за укреплённых украинских позиций.

Говоря о перспективах переговоров, Келлог подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе должна играть Европа. Он также предупредил, что возможное ослабление украинской обороны на Донбассе может привести к продвижению российских войск вглубь страны, вплоть до Киева.

