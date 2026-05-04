СМИ назвали возможного преемника Си Цзиньпина 4.05.2026, 9:57

Цай Ци

Фото: Getty Images

Он отвечает за безопасность главы КНР.

Один из ближайших соратников Си Цзиньпина — Цай Ци — все чаще рассматривается как второй по влиянию человек в Китае. Как руководитель администрации китайского лидера, он контролирует доступ к нему, отвечает за безопасность, информационные потоки и значительную часть внутрипартийной работы, что придает ему исключительное влияние в системе власти КНР.

Об этом пишет The Economist.

Цай Ци входит в состав Постоянного комитета Политбюро, который является высшим органом руководства Коммунистической партии Китая. Формально он занимает пятое место среди семи его членов, но стал первым за более чем 40 лет, кто одновременно возглавляет и Генеральный офис партии. Эта структура фактически выполняет функции аппарата главы государства.

На этой должности он координирует рабочий график Си Цзиньпина, контролирует потоки информации, которые поступают к лидеру, а также сопровождает его во время внутренних и зарубежных поездок. Кроме того, 70-летний Цай отвечает за личную безопасность Си как руководитель Центрального бюро охраны.

Также Цай возглавляет Центральный секретариат, который отвечает за реализацию решений руководства партии. По данным аналитиков, чиновник имеет отношение к вопросам кибербезопасности и нацбезопасности. Это обеспечивает ему доступ к широкому кругу стратегической информации, включая деятельность силовых структур и военных.

Эксперты отмечают, что концентрация таких полномочий в одних руках является нетипичной для современной политической системы Китая. Бывший аналитик ЦРУ Джонатан Цзин оценил, что в случае отсутствия четкого плана преемственности именно Цай Ци может возглавить КНР.

Однако, как отмечают в The Economist, Си Цзиньпин легко устраняет даже ближайших соратников, в частности во время антикоррупционных кампаний. В последние годы именно так нынешний президент избавился от десятков высокопоставленных военных и чиновников.

Сейчас ряд аналитиков считает, что нынешняя конфигурация власти является попыткой сбалансировать влияние между чиновниками, в частности премьером Ли Цянем, чтобы избежать концентрации власти одним человеком.

В то же время Цай Ци, кроме сопровождения Си Цзиньпина на встречах с иностранными лидерами, лично проводит переговоры, в частности с представителями Индии, Египта и Турции. Кроме того, мужчина встречается с влиятельными американскими бизнесменами.

