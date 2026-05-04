4 мая 2026, понедельник, 11:09
Темпы производства в РФ падают 11-ый месяц подряд

  4.05.2026, 11:00
Бизнес сокращает объем закупок и запасы товаров.

Российский производственный сектор продолжает сокращаться, спад продолжается уже одиннадцатый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные индекса деловой активности (PMI) от S&P Global, который опустился до 48,1 пункта. Значение ниже 50 указывает на снижение активности, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Выпуск продукции падает уже четырнадцатый месяц подряд. Компании связывают это со снижением спроса. Хотя темпы снижения немного замедлились по сравнению с мартом, общая динамика остается устойчиво негативной.

Количество новых заказов также снижается уже одиннадцатый месяц подряд. Становится все меньше заказов на экспорт, главным образом из-за слабого спроса на соседних рынках, хотя падение здесь оказалось менее выраженным.

Ситуация сказывается и на рынке труда. Занятость снижается уже пятый месяц подряд, причем темпы сокращения стали самыми высокими за последние четыре года. Компании не торопятся нанимать новых сотрудников вместо ушедших, а часть работников увольняется из-за сокращения рабочего времени.

Одновременно растет ценовое давление. Издержки производства увеличиваются быстрее, в том числе из-за налоговых изменений, и компании вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Несмотря на сдержанный оптимизм властей бизнес по-прежнему сокращает объем закупок и запасы товаров.

