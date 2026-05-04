4 мая 2026, понедельник, 12:39
Россия не сможет заглушить британский флот

  4.05.2026, 12:07
  • 1,226
Великобритания создает новую навигацию для кораблей.

Великобритания начала разработку новой системы навигации для военных кораблей, устойчивой к радиоэлектронным атакам. Проект стал ответом на растущие случаи глушения GPS, в которых западные страны обвиняют Россию, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным британских властей, одним из последних инцидентов стало вмешательство в работу навигации фрегата HMS Somerset. Сообщается, что российское судно «Янтарь» пыталось заглушить GPS корабля у побережья Великобритании. В результате были затронуты только гражданские системы, тогда как защищенные военные каналы продолжили работать.

На фоне этих угроз Министерство обороны Великобритании инвестирует около 6 миллионов фунтов (7,5 миллионов долларов США) в разработку новой технологии. Проект реализуется консорциумом британских компаний под руководством QinetiQ в рамках двухлетней программы Urgent Compass.

Главная особенность новой системы — использование наземных низкочастотных сигналов, которые сохраняют работоспособность даже при попытках глушения спутниковой навигации. Это должно повысить устойчивость флота в условиях современных конфликтов.

Британские военные отмечают, что подобные атаки становятся все более частыми. Ранее фиксировались случаи помех в Балтийском регионе, на Ближнем Востоке и в Арктике. В Норвегии заявляли о сбоях в работе санитарной авиации, а в Восточной Европе отмечали массовые случаи подмены GPS-сигналов.

Лондон также выражает обеспокоенность активностью российских кораблей у своих берегов и возможными операциями по изучению подводной инфраструктуры. На этом фоне разработка новых средств навигации рассматривается как ключевой элемент защиты военных операций и коммуникаций.

