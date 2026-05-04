Украинец две недели просидел в российском блиндаже с врагом и уговорил его сдаться в плен 4.05.2026, 12:36

Один шанс на миллион.

Украинец Вадим Летунов на фронте с самого начала российской агрессии в феврале 2022 года. Он служил во взводе ПВО и принимал участие в освобождении Херсона. В феврале этого года позиции 118‑й бригады, на которых находился 34‑летний сержант, попали под массированный обстрел. Он длился по шесть-семь часов каждыйдень. Россияне били по блиндажу, где он прятался, дронами-камикадзе и миномётами, пишет The Guardian.

Летунов решил бежать из блиндажа в направлении, где, как он думал, находятся украинские позиции. Вскоре он увидел укрепление в лесу и накрытый одеялом вход.

«Я начал кричать. Думал, что внутри наши ребята. Потом услышал шорох. Зашёл в блиндаж и увидел дядьку в форме, который целился в меня из автомата, — рассказывает он. — Я сказал ему, что я из такой-то бригады, что нас разбомбили. Дядька говорит: «Заходи». Ну, я зашёл. И тут я услышал его акцент. Он был россиянином. Я спросил: «Вы же не наш, правда? Пожалуйста, не убивайте меня».

Так началась странная история выживания, которая длилась две недели в подземном укрытии. Украинский и российский солдаты — что происходит очень редко в этой войне — оказались вместе и были вынуждены сосуществовать.

Российский солдат, которого звали Никита, не застрелил Летунова. Он приказал ему зайти в узкое подземное помещение и сказал, что не будет стрелять, поскольку тот без оружия. Российский солдат показал самодельный крест с надписью «Спаси и сохрани». Сначала Никита обещал отпустить пленного утром, но не сделал этого. Сам Летунов вспоминает, что каждую минуту ждал, что его могут убить.

Как рассказывает Вадим, он понял, что его единственный шанс на выживание — это психологически влиять на своего тюремщика. Ещё в юности он увлекался психологией, и это помогло ему оценить ситуацию. Он выяснил, что Никита — наркоман и мелкий преступник, которого выпустили из тюрьмы, чтобы он воевал. Тот уже сбегал с фронта, был пойман и возвращён обратно. Его командиром был чеченец, который отдавал приказы по рации.

Никита приказал Летунову раздеться и обыскал его одежду и ремень в надежде найти наркотики, веря кремлёвской пропаганде, что украинские военнослужащие — это «наркоманы», оснащённые секретными GPS-маячками. На стенах блиндажа были расклеены письма от российских школьников. Все они были одинаковыми.

Сам же россиянин находился в тяжёлом состоянии: мерз, голодал и был один. Раз в день дрон сбрасывал 250 граммов пайка: пакет каши, джем и маленькую бутылку воды.

Психическое состояние Никиты было нестабильным: у него случались приступы агрессии. Как вспоминает Летунов, россиянин мог внезапно наставить автомат на него и угрожать убийством, но через мгновение успокаивался и менял решение. Эта непредсказуемость делала ситуацию ещё более опасной.

Тем временем в 118‑й бригаде были уверены, что Летунов погиб. Командир сообщил матери, что с вероятностью 95% сын не вернется, и она потеряла сознание. Однако жена бойца, Алеся, продолжала верить, что он жив, и писала ему сообщения в телеграм. У них есть пятилетний сын.

В укрытии Никита давал пленному минимум еды — кусочек шоколада и капельку воды. Сам он жаловался на условия: нехватку пищи, необходимость собирать дождевую воду и даже пить мочу.

«Однажды утром он сказал мне: «Может, мне сдаться тебе в плен?» — рассказывает Летунов. — Я ответил: «Не нужно». Но добавил, что условия хорошие: трёхразовое питание, сигареты, Женевская конвенция». Этот разговор, по словам украинца, повторялся пять раз.

Однажды у них закончилась вода, и россиянин решил сходить за ней, сославшись на то, что знает одно место.

«Мы вышли в туман и услышали гул дрона над головой. Это был украинский дрон. Мы повесили табличку у дерева. На ней был мой позывной — Картман (из мультсериала «South Park») — и номер бригады. Я упал на колени, показал на знак и крикнул, что я украинец», — рассказывает Вадим.

Но его бригада решила, что оба — россияне, и направила дрон, чтобы их уничтожить, но он разбился. Второй ударный дрон уже готовился к атаке, но её остановили только после того, как командир проверил аккаунты Летунова в социальных сетях и понял, что измождённый человек — это их пропавший товарищ.

Как вспоминает Вадим, с помощью дрона им доставили рацию, и он смог объяснить ситуацию.

«Я рассказал им про Никиту, и они начали задавать вопросы. Я пытался осторожно намекнуть, что в плену тут я, а не он, и что моя жизнь зависит от его настроения. Мы сразу же попросили сбросить нам еду и воду», — рассказывает боец.

Когда им с помощью дрона доставили четыре пакета с сухпайком, Летунов, сославшись на невозможность глотать, отказался от своей доли. «Была ли это снова манипуляция? Да. Он говорил мне, что когда он сыт, то добр», — объясняет Вадим.

Параллельно россияне пытались использовать Никиту. Дроном они доставили ловушку — бревно с тротилом внутри. Своему бойцу они приказали положить его в лесу. По словам Летунова, он до последнего момента не был уверен, сдастся ли Никита или взорвёт их обоих.

В один из дней в тумане к ним подъехала украинская бронемашина. Оба мужчины запрыгнули внутрь, Летунов всё ещё был без ботинок.

«Я до последнего момента не верил, что выберусь оттуда», — говорит он и объясняет, что раньше Никита высказывал мысль, что мог бы попробовать захватить украинскую машину и угнать её на свою базу. В итоге россиянин покорно сдался и уничтожил свой телефон.

На базе бригады Летунова встретили как героя. Сам он попросил командира хорошо обращаться с пленным, так как обещал ему это. Никиту через пару часов передали СБУ, и, скорее всего, его обменяют на украинских военнопленных.

Сам Летунов потерял палец на ноге и теперь проходит реабилитацию после воссоединения с семьёй в Одессе. Он говорит, что ему чрезвычайно повезло выжить:

«Это чудо. Один шанс на миллион, как мне говорят. Я был в плену. Но в итоге вышло наоборот: из плена я вышел уже с пленным. Такое происходит редко».

