закрыть
4 мая 2026, понедельник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин рискует разозлить Китай

  • 4.05.2026, 13:08
  • 1,302
Путин рискует разозлить Китай

Из-за сближения с КНДР.

Россия и Северная Корея обсуждают возможность заключения пятилетнего соглашения о военном сотрудничестве, что может существенно усилить военное взаимодействие между странами и ускорить модернизацию вооруженных сил Пхеньяна, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

По данным российских государственных СМИ, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны заявили о достижении «беспрецедентно высокого уровня» отношений и обсудили планы по углублению военного сотрудничества.

Сообщается, что готовится проект плана взаимодействия на период 2027–2031 годов. Москва заявляет о намерении перевести сотрудничество на долгосрочную и устойчивую основу, включая расширение совместных военных программ.

В Северной Корее официальные источники подтвердили обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием политических и военных связей, однако не упомянули конкретно пятилетний план.

Эксперты отмечают, что подобное сближение может вызвать обеспокоенность в регионе, включая Китай, который традиционно рассматривает КНДР как важного, но сложного партнера. Усиление военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы потенциально способно изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии.

Переговоры также отражают продолжающееся укрепление связей между Россией и странами, находящимися под санкционным давлением Запада.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко