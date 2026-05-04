Путин рискует разозлить Китай
- 4.05.2026, 13:08
Из-за сближения с КНДР.
Россия и Северная Корея обсуждают возможность заключения пятилетнего соглашения о военном сотрудничестве, что может существенно усилить военное взаимодействие между странами и ускорить модернизацию вооруженных сил Пхеньяна, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).
По данным российских государственных СМИ, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Стороны заявили о достижении «беспрецедентно высокого уровня» отношений и обсудили планы по углублению военного сотрудничества.
Сообщается, что готовится проект плана взаимодействия на период 2027–2031 годов. Москва заявляет о намерении перевести сотрудничество на долгосрочную и устойчивую основу, включая расширение совместных военных программ.
В Северной Корее официальные источники подтвердили обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием политических и военных связей, однако не упомянули конкретно пятилетний план.
Эксперты отмечают, что подобное сближение может вызвать обеспокоенность в регионе, включая Китай, который традиционно рассматривает КНДР как важного, но сложного партнера. Усиление военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы потенциально способно изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии.
Переговоры также отражают продолжающееся укрепление связей между Россией и странами, находящимися под санкционным давлением Запада.