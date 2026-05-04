4 мая 2026, понедельник, 14:12
В Москве с 5 по 9 мая отключат мобильный интернет

  • 4.05.2026, 13:59
В РФ боятся налета украинских дронов.

Мобильный интернет будет отключен в Москве с 5 по 9 мая. Как сообщает «Осторожно Media», операторы связи начали рассылать пользователям предупреждения об этом. Эту информацию изданию подтвердили в «Билайне», пишет The Insider.

Ранее BBC со ссылкой на источники, близкие к «Ростелекому» и одному из операторов связи, сообщало, что ограничения интернета перед парадом 9 мая станут «более мощными» и затронут не только центр Москвы, но и всю территорию столицы в пределах МКАД. Один из собеседников издания рассказал, что могут быть отключены также возможность отправки смс и даже «белые списки» сайтов.

4 мая «Важные истории» написали со ссылкой на отчет разведки одной из стран Евросоюза, что за отключениями коммуникационных сетей в Москве стоит ФСО, которая значительно усилила охрану Владимира Путина. В докладе говорится также, что сотрудникам, работающим рядом с Путиным, запрещено пользоваться мобильными телефонами — можно использовать только устройства без доступа в интернет.

