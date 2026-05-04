Зеленский в Ереване встретился с премьером Словакии Фицо
- 4.05.2026, 14:38
Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване в понедельник, 4 мая, сообщил Зеленский в соцсетях.
Лидеры обсудили сотрудничество стран в различных сферах и обмен визитами в Киев и Братиславу. Команды будут работать над графиком, заявил Зеленский.
Также украинский президент заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути.
«Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений», — написал Зеленский.
2 мая Зеленский и Фицо провели телефонный разговор, во время которого обсудили двустороннюю встречу и визиты в столицы.