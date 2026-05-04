Зеленский в Ереване встретился с премьером Словакии Фицо 4.05.2026, 14:38

Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване в понедельник, 4 мая, сообщил Зеленский в соцсетях.

Лидеры обсудили сотрудничество стран в различных сферах и обмен визитами в Киев и Братиславу. Команды будут работать над графиком, заявил Зеленский.

Также украинский президент заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути.

«Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений», — написал Зеленский.

2 мая Зеленский и Фицо провели телефонный разговор, во время которого обсудили двустороннюю встречу и визиты в столицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com