Все в обломках, этажа нет: каковы последствия удара по Москве

Все в обломках, этажа нет: каковы последствия удара по Москве5
- 4.05.2026, 15:46
В Москве дрон попал в многоэтажку на улице Москвофильмовской, разрушив 36-й этаж.
Российская столица оказалась под атакой в ночь на 4 мая. Оккупанты жаловались, что украинские дроны наделали беды. Детали собрал «24 Канал».
Куда прилетели беспилотники в Москве 4 мая?
Российские СМИ пишут, что это многоэтажка. Там разрушен 36 этаж.
Оппозиционное издание ASTRA провело OSINT-анализ и указало, что высотка относится к ЖК «Дом на Москвофильмовской». Его номер по улице Москвофильмовской – 8. Мэр Москвы Собянин подтвердил атаку.
ASTRA также указало, что от дома до Кремля – 6 километров.
Показываем на карте дом в Москве, куда влетел беспилотник
До парада в Москве считаные дни: чем может ударить Украина?
Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев может ударить по Москве 9 мая. Собственно, это первое официальное заявление о такой возможности. Ранее говорилось, что россияне боятся такого удара.
- Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше, – высказался Зеленский.
В материале журналистов «24 Канала» «Дроны, ракеты и 3000 километров дальности: чем Украина может накрыть парад Путина 9 мая» перечислено дальнобойные способности украинского государства. Это дроны «Январь», «Лютый», Fire Point (FP-1) и UJ-22 Airborne. А также «Морок», крылатая ракета-дрон «Барс», ракета-дрон «Паляница», реактивный дрон-камикадзе «Горизонт» и AQ-400 Scythe («Коса»).
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук предположил: Украина может ударить не по Москве, а по менее защищенным регионам, откуда в российскую столицу стягивают ПВО. Зато отменить парад Путин не может, потому что годами раскручивал это мероприятие.