Все в обломках, этажа нет: каковы последствия удара по Москве 5 4.05.2026, 15:46

3,388

В Москве дрон попал в многоэтажку на улице Москвофильмовской, разрушив 36-й этаж.

Российская столица оказалась под атакой в ночь на 4 мая. Оккупанты жаловались, что украинские дроны наделали беды. Детали собрал «24 Канал».

Куда прилетели беспилотники в Москве 4 мая?

Российские СМИ пишут, что это многоэтажка. Там разрушен 36 этаж.

Оппозиционное издание ASTRA провело OSINT-анализ и указало, что высотка относится к ЖК «Дом на Москвофильмовской». Его номер по улице Москвофильмовской – 8. Мэр Москвы Собянин подтвердил атаку.

ASTRA также указало, что от дома до Кремля – 6 километров.

Показываем на карте дом в Москве, куда влетел беспилотник

До парада в Москве считаные дни: чем может ударить Украина?

Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев может ударить по Москве 9 мая. Собственно, это первое официальное заявление о такой возможности. Ранее говорилось, что россияне боятся такого удара.

- Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше, – высказался Зеленский.

В материале журналистов «24 Канала» «Дроны, ракеты и 3000 километров дальности: чем Украина может накрыть парад Путина 9 мая» перечислено дальнобойные способности украинского государства. Это дроны «Январь», «Лютый», Fire Point (FP-1) и UJ-22 Airborne. А также «Морок», крылатая ракета-дрон «Барс», ракета-дрон «Паляница», реактивный дрон-камикадзе «Горизонт» и AQ-400 Scythe («Коса»).

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук предположил: Украина может ударить не по Москве, а по менее защищенным регионам, откуда в российскую столицу стягивают ПВО. Зато отменить парад Путин не может, потому что годами раскручивал это мероприятие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com