Украина превращается в ключевого игрока на мировом рынке вооружений 4.05.2026, 16:14

В чем преимущество ее технологий?

Украина превращается в самостоятельного игрока на глобальном рынке военных технологий. Военно-техническое сотрудничество с партнерами и развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) становятся фундаментом не только для геополитического веса государства, но и для финансирования армии, и будущей послевоенной реконструкции страны.

Об этом рассказал эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Богдан Попов.

- Все, от чего выигрывает Украина для Российской Федерации — большой минус и большой удар. Особенно, когда Украина начинает выигрывать в регионах и государствах, где исторически присутствовало очень сильное российское влияние, а сейчас Украина с партнерами РФ оттуда выбивает. Это кейсы Сирии, Азербайджана, кейсы того, что президент Зеленский вчера прилетел в Армению на саммит Европейского политического сообщества, продвигаемый Францией, которая для Путина является чуть ли не оплотом зла в Европе после Британии. Поэтому для РФ однозначно это все очень больно, — подчеркнул он.

Для Украины оборонное сотрудничество с разными странами — это не только вопрос дипломатии. Каждый такой формат имеет прямое влияние на экономическую стабильность и геополитический вес Украины на мировой арене.

- Если разбирать экономическую составляющую, то во время такой продолжительной войны наша экономика очень зависима от инвестиций партнеров, от внешних денег, от грантовой помощи, военной помощи и так далее. И Украине [в виду этого] приходится задумываться над тем, как бы начать саму себя кормить в таких условиях. Украина может стать центром экспорта безопасности и вооружения, потому что у нас идет хорошее, очень правильное решение президента Зеленского по повышению выплат военным. Это то, что надо было сделать давно и обязательно. И это решение было принято. Мы понимаем, какие это бюджетные расходы, и Украине надо где-то эти деньги зарабатывать. Поэтому очень важно, что мы будем развивать всестороннее военно-техническое сотрудничество чуть ли не со всем миром, и скоро перейдем на концепцию массового экспорта как вооружения, так и технологий, — подчеркнул эксперт.

Также для Украины очень важен вопрос послевоенного восстановления. По предварительным оценкам, масштаб необходимых инвестиций может достигать колоссальных сумм, которые трудно спрогнозировать окончательно, отметил Богдан Попов.

- Понимаем, что потребуется реконструкция целых городов и регионов, и это колоссальные суммы. Их тоже нужно где-то брать. Украинские военные технологии — это то, что может принести нам огромное количество денег как в военный бюджет, так и в бюджет послевоенного восстановления государства, — рассказал он.

Еще один стратегический аспект касается геополитики. На сегодняшний момент Украина превращается в самостоятельного и важного участника глобального рынка технологий и ВПК.

- Ранее на этом рынке присутствовали только большие страны Европы, США, азиатские гиганты и Россия. Сейчас мы конкурентоспособны абсолютно со всеми, потому что соотношение «цена-качество» украинского ВПК — самое лучшее. Несложно понять — почему. Потому что Украина в условиях войны адаптируется под то, что нам надо очень массово, быстро и при этом, чтобы летало и убивало. И здесь мы прекрасно справляемся с адаптивностью под реальность современной войны, плюс опять же актуальность наших технологий, опыт применения, кодификация протестирована в боевых условиях, что очень важно, добавляет в цене и в спросе на такую технику. Поэтому Украина стала очень сильным игроком в этой плоскости и может скоро потеснить те государства, которые были исторически закреплены на этом рынке как доминанты, — резюмировал Богдан Попов.

