На свободу вышел политзаключенный Никита Емельянов

На свободу вышел политзаключенный Никита Емельянов1
- 4.05.2026, 16:41
Он полностью отбыл свой срок.
На свободу вышел политзаключенный анархист Никита Емельянов, он полностью отбыл свой срок в заключении, пишет инициатива «Dissidentby».
В сентябре 2025 года правозащитники сообщали, что Емельянов рискует потерять зрение в заключении.
Никита Емельянов был задержан осенью 2019 года. В 2020 году его осудили на 7 лет колонии по статьям об «умышленном повреждении имущества» (статья 218 УК), «осквернении зданий» (статья 341 УК), «незаконных действиях в отношении оружия и взрывчатых» веществ (статья 295 УК).
Позже апелляционный суд уменьшил срок до 4 лет. В заключении его дважды переводили на тюремный режим, кроме того, суд добавил ему два года колонии по статье о «злостном неподчинении администрации колонии» (статья 411 УК).