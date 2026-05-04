На свободу вышел политзаключенный Никита Емельянов 1 4.05.2026, 16:41

Он полностью отбыл свой срок.

На свободу вышел политзаключенный анархист Никита Емельянов, он полностью отбыл свой срок в заключении, пишет инициатива «Dissidentby».

В сентябре 2025 года правозащитники сообщали, что Емельянов рискует потерять зрение в заключении.

Никита Емельянов был задержан осенью 2019 года. В 2020 году его осудили на 7 лет колонии по статьям об «умышленном повреждении имущества» (статья 218 УК), «осквернении зданий» (статья 341 УК), «незаконных действиях в отношении оружия и взрывчатых» веществ (статья 295 УК).

Позже апелляционный суд уменьшил срок до 4 лет. В заключении его дважды переводили на тюремный режим, кроме того, суд добавил ему два года колонии по статье о «злостном неподчинении администрации колонии» (статья 411 УК).

