Ночью в Гомеле слышали звуки взрывов 4.05.2026, 11:55

Начался сильный пожар.

Ночью в Гомеле произошёл масштабный пожар, горели как минимум две постройки в частном секторе между улицей 70 лет БССР и проспектом Октября. Свидетели сообщали о звуках, похожих на стрельбу или выстрелы, пишет «Флагшток».

В этом районе нет складских или промышленных объектов. Подобные звуки при сильном нагреве может издавать разрушающийся асбестоцементный шифер.

По официальной информации, подразделения МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнём уничтожена кровля жилого дома, хозпостройка и теплица, также повреждена кровля рядом стоящего двухквартирного жилого дома. На месте пожара работали 7 единиц техники МЧС.

